В Кремле назвали вопиющей ситуацию с потерпевшим крушение в Средиземном море российским судном «Урса Майор», экипаж которого отказались спасти норвежские моряки. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «противоречит морским законам».
«Если действительно не была оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — заявил Песков.
Экипаж российского судна «Урса Майор», потерпевшего крушение в Средиземном море, был спасен испанскими моряками, тогда как норвежцы отказались взять на борт нашу команду в нарушение Международной конвенции 1989 года. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил на это, что нельзя прощать Европе этот случай и после окончания гибридной войны Запада против России нужно наказать Европу.
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