Кремль — URA.RU: ситуация с «Урса Майор» противоречит морским законам

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Кремль – URA.RU: ситуация с «Урса Майор» противоречит морским законам
Кремль – URA.RU: ситуация с «Урса Майор» противоречит морским законам Фото:

В Кремле назвали вопиющей ситуацию с потерпевшим крушение в Средиземном море российским судном «Урса Майор», экипаж которого отказались спасти норвежские моряки. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «противоречит морским законам».

«Если действительно не была оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — заявил Песков.

Экипаж российского судна «Урса Майор», потерпевшего крушение в Средиземном море, был спасен испанскими моряками, тогда как норвежцы отказались взять на борт нашу команду в нарушение Международной конвенции 1989 года. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил на это, что нельзя прощать Европе этот случай и после окончания гибридной войны Запада против России нужно наказать Европу.

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В Кремле назвали вопиющей ситуацию с потерпевшим крушение в Средиземном море российским судном «Урса Майор», экипаж которого отказались спасти норвежские моряки. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «противоречит морским законам». «Если действительно не была оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — заявил Песков. Экипаж российского судна «Урса Майор», потерпевшего крушение в Средиземном море, был спасен испанскими моряками, тогда как норвежцы отказались взять на борт нашу команду в нарушение Международной конвенции 1989 года. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил на это, что нельзя прощать Европе этот случай и после окончания гибридной войны Запада против России нужно наказать Европу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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