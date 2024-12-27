В Кремле дали подробную характеристику главе МЧС Куренкову

Песков: люди, которые работают с президентом, справятся с важными миссиями
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Люди, которые работали с президентом, ответственно выполняют свои функции, заявил Песков
Люди, которые работали с президентом, ответственно выполняют свои функции, заявил Песков Фото:

В Кремле представили характеристику главы МЧС Александра Куренкова, возглавил ведомство два с половиной года назад после гибели Евгения Зиничева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что люди, работавшие рядом с президентом, способны эффективно выполнять свои обязанности, что объясняет доверие к Куренкову.

«Ведомство выполняет важную ответственную работу. Люди, которые работают с президентом и пользуются его доверием, могут справляться с этой ответственной миссией», — заявил Песков. Куренков и Зиничев ранее служили в Федеральной службе охраны и выполняли функции охранников президента.

Президент России Владимир Путин проведет встречу с Александром Куренковым. На ней Куренков расскажет о мерах, принимаемых для ликвидации разлива мазута в Черном море.

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В Кремле представили характеристику главы МЧС Александра Куренкова, возглавил ведомство два с половиной года назад после гибели Евгения Зиничева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что люди, работавшие рядом с президентом, способны эффективно выполнять свои обязанности, что объясняет доверие к Куренкову. «Ведомство выполняет важную ответственную работу. Люди, которые работают с президентом и пользуются его доверием, могут справляться с этой ответственной миссией», — заявил Песков. Куренков и Зиничев ранее служили в Федеральной службе охраны и выполняли функции охранников президента. Президент России Владимир Путин проведет встречу с Александром Куренковым. На ней Куренков расскажет о мерах, принимаемых для ликвидации разлива мазута в Черном море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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