Аэропорт Шереметьево усилил меры безопасности, которые реализуются совместно с правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Патрульные наряды ФГУП „УВО Минтранса России“, осуществляющие круглосуточное патрулирование периметрового ограждения, вооружены автоматическим боевым ручным стрелковым оружием», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Отмечается, что решение принято в рамках усиления безопасности полетов. Оно должно повысить антитеррористическую защищенность аэропорта перед новогодними праздниками.
27 декабря также в целях безопасности полетов гражданских самолетов «Ридус» писало о приостановке работы аэропортов Сочи, Астрахани и Волгограда. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Коерняко подчеркнул, что ограничения касаются как входящих, так и исходящих рейсов.
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