Шереметьево усилил меры безопасности

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В преддверии праздников Шереметьево усилили меры безопасности
В преддверии праздников Шереметьево усилили меры безопасности Фото:

Аэропорт Шереметьево усилил меры безопасности, которые реализуются совместно с правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Патрульные наряды ФГУП „УВО Минтранса России“, осуществляющие круглосуточное патрулирование периметрового ограждения, вооружены автоматическим боевым ручным стрелковым оружием», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. 

Отмечается, что решение принято в рамках усиления безопасности полетов. Оно должно повысить антитеррористическую защищенность аэропорта перед новогодними праздниками.

27 декабря также в целях безопасности полетов гражданских самолетов «Ридус» писало о приостановке работы аэропортов Сочи, Астрахани и Волгограда. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Коерняко подчеркнул, что ограничения касаются как входящих, так и исходящих рейсов. 

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Аэропорт Шереметьево усилил меры безопасности, которые реализуются совместно с правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «Патрульные наряды ФГУП „УВО Минтранса России“, осуществляющие круглосуточное патрулирование периметрового ограждения, вооружены автоматическим боевым ручным стрелковым оружием», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.  Отмечается, что решение принято в рамках усиления безопасности полетов. Оно должно повысить антитеррористическую защищенность аэропорта перед новогодними праздниками. 27 декабря также в целях безопасности полетов гражданских самолетов «Ридус» писало о приостановке работы аэропортов Сочи, Астрахани и Волгограда. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Коерняко подчеркнул, что ограничения касаются как входящих, так и исходящих рейсов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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