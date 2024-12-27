В Челябинской области ожидается похолодание до минус 26 градусов

В Челябинской области ожидается значительное понижение температуры до минус 26 градусов. В связи с этим на дорогах возможны осложнения, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
«Мы предупреждаем о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с похолоданием до минус 26 градусов. Это необходимо учитывать автомобилистам и пешеходам», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
Особую предусмотрительность и осторожность необходимо проявить тем, кто собирается выезжать на загородные трассы. Там температура будет еще ниже.
«Перед поездкой обязательно убедитесь в исправности вашего автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, включая теплую одежду, учитывая, что возможно, придется некоторое время провести на улице. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива», — отметили в пресс-службе ведомства.
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