В Челябинской области ожидается похолодание до минус 26 градусов

28 декабря 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

В Челябинской области ожидается похолодание Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинской области ожидается значительное понижение температуры до минус 26 градусов. В связи с этим на дорогах возможны осложнения, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. «Мы предупреждаем о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с похолоданием до минус 26 градусов. Это необходимо учитывать автомобилистам и пешеходам», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Особую предусмотрительность и осторожность необходимо проявить тем, кто собирается выезжать на загородные трассы. Там температура будет еще ниже. «Перед поездкой обязательно убедитесь в исправности вашего автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, включая теплую одежду, учитывая, что возможно, придется некоторое время провести на улице. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива», — отметили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области ожидается значительное понижение температуры до минус 26 градусов. В связи с этим на дорогах возможны осложнения, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. «Мы предупреждаем о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с похолоданием до минус 26 градусов. Это необходимо учитывать автомобилистам и пешеходам», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Особую предусмотрительность и осторожность необходимо проявить тем, кто собирается выезжать на загородные трассы. Там температура будет еще ниже. «Перед поездкой обязательно убедитесь в исправности вашего автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, включая теплую одежду, учитывая, что возможно, придется некоторое время провести на улице. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива», — отметили в пресс-службе ведомства.