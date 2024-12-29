В Нижнем Тагиле появились подростки, которые поджигают квартиры на первом этаже. Жители дома на улице Шевченко, 7 обеспокоены, что они придут снова. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.
«Сил наших больше нет, не знаем, что и предпринять. Вот к нам повадились ходить пакостить какие-то подростки-пироманы. Два товарища едва не спалили жилую квартиру! Замечу, что неадекватные молодые люди и ранее неоднократно уже поджигали окна квартир на первом этаже», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Один из поджогов, который произошел 18 декабря, попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как два парня облили окно жидкостью из бутылки и подожгли его.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД «Нижнетагильский». Ответ ожидается.
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