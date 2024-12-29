В Нижнем Тагиле орудует банда подростков-поджигателей. Видео

В Нижнем Тагиле подростки поджигают квартиры

30 декабря 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Подростки обливают окна жидкостью, а потом поджигают (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле появились подростки, которые поджигают квартиры на первом этаже. Жители дома на улице Шевченко, 7 обеспокоены, что они придут снова. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Сил наших больше нет, не знаем, что и предпринять. Вот к нам повадились ходить пакостить какие-то подростки-пироманы. Два товарища едва не спалили жилую квартиру! Замечу, что неадекватные молодые люди и ранее неоднократно уже поджигали окна квартир на первом этаже», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Один из поджогов, который произошел 18 декабря, попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как два парня облили окно жидкостью из бутылки и подожгли его. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД «Нижнетагильский». Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле появились подростки, которые поджигают квартиры на первом этаже. Жители дома на улице Шевченко, 7 обеспокоены, что они придут снова. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Сил наших больше нет, не знаем, что и предпринять. Вот к нам повадились ходить пакостить какие-то подростки-пироманы. Два товарища едва не спалили жилую квартиру! Замечу, что неадекватные молодые люди и ранее неоднократно уже поджигали окна квартир на первом этаже», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Один из поджогов, который произошел 18 декабря, попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как два парня облили окно жидкостью из бутылки и подожгли его. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД «Нижнетагильский». Ответ ожидается.