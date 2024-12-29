29 декабря 2024
28 декабря 2024

В Нижнем Тагиле орудует банда подростков-поджигателей. Видео

В Нижнем Тагиле подростки поджигают квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург , дым, пепелище, сгоревший дом, окно, последствие пожара
Подростки обливают окна жидкостью, а потом поджигают (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле появились подростки, которые поджигают квартиры на первом этаже. Жители дома на улице Шевченко, 7 обеспокоены, что они придут снова. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.

«Сил наших больше нет, не знаем, что и предпринять. Вот к нам повадились ходить пакостить какие-то подростки-пироманы. Два товарища едва не спалили жилую квартиру! Замечу, что неадекватные молодые люди и ранее неоднократно уже поджигали окна квартир на первом этаже», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Один из поджогов, который произошел 18 декабря, попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как два парня облили окно жидкостью из бутылки и подожгли его.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД «Нижнетагильский». Ответ ожидается.

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В Нижнем Тагиле появились подростки, которые поджигают квартиры на первом этаже. Жители дома на улице Шевченко, 7 обеспокоены, что они придут снова. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Сил наших больше нет, не знаем, что и предпринять. Вот к нам повадились ходить пакостить какие-то подростки-пироманы. Два товарища едва не спалили жилую квартиру! Замечу, что неадекватные молодые люди и ранее неоднократно уже поджигали окна квартир на первом этаже», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Один из поджогов, который произошел 18 декабря, попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как два парня облили окно жидкостью из бутылки и подожгли его. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД «Нижнетагильский». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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