Губерниев приехал в Златоуст Челябинской области и позвал на фотосессию

09 февраля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Губерниев ждет на стадионе своих поклонников на фотосессию Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прибыл в город Златоуст Челябинской области, откуда он будет комментировать биатлон и лыжные гонки в рамках Всероссийской Спартакиады 2024 года. Всех желающих он позвал на стадион сделать с ним совместную фотосессию. Специально для своих поклонников он сделал видеообращение. «Всех буду рад видеть на стадионе, пофоткаемся, обнимемся. Так что всем спартакиада! Все в Златоуст. Прекрасная Челябинская область, мороз, отличное настроение. До встречи в эфире, мальчишки и девченки!» — обратился комментатор в своем telegram-канале. Чуть ранее пресс-служба мэрии Златоуста опубликовала видео с приемом гостя у гостиницы «Лазурит». Дмитрия Губерниева встречал глава городского округа Максим Пекарский.

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прибыл в город Златоуст Челябинской области, откуда он будет комментировать биатлон и лыжные гонки в рамках Всероссийской Спартакиады 2024 года. Всех желающих он позвал на стадион сделать с ним совместную фотосессию. Специально для своих поклонников он сделал видеообращение. «Всех буду рад видеть на стадионе, пофоткаемся, обнимемся. Так что всем спартакиада! Все в Златоуст. Прекрасная Челябинская область, мороз, отличное настроение. До встречи в эфире, мальчишки и девченки!» — обратился комментатор в своем telegram-канале. Чуть ранее пресс-служба мэрии Златоуста опубликовала видео с приемом гостя у гостиницы «Лазурит». Дмитрия Губерниева встречал глава городского округа Максим Пекарский.