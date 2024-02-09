Губерниев приехал в Златоуст Челябинской области и позвал на фотосессию

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прибыл в город Златоуст Челябинской области, откуда он будет комментировать биатлон и лыжные гонки в рамках Всероссийской Спартакиады 2024 года. Всех желающих он позвал на стадион сделать с ним совместную фотосессию. Специально для своих поклонников он сделал видеообращение.
«Всех буду рад видеть на стадионе, пофоткаемся, обнимемся. Так что всем спартакиада! Все в Златоуст. Прекрасная Челябинская область, мороз, отличное настроение. До встречи в эфире, мальчишки и девченки!» — обратился комментатор в своем telegram-канале.
Чуть ранее пресс-служба мэрии Златоуста опубликовала видео с приемом гостя у гостиницы «Лазурит». Дмитрия Губерниева встречал глава городского округа Максим Пекарский.
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