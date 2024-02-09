09 февраля 2024

Губерниев приехал в Златоуст Челябинской области и позвал на фотосессию

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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, губерниев дмитрий
Губерниев ждет на стадионе своих поклонников на фотосессию Фото:
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Спартакиада РФ в Челябинской области

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прибыл в город Златоуст Челябинской области, откуда он будет комментировать биатлон и лыжные гонки в рамках Всероссийской Спартакиады 2024 года. Всех желающих он позвал на стадион сделать с ним совместную фотосессию. Специально для своих поклонников он сделал видеообращение.

«Всех буду рад видеть на стадионе, пофоткаемся, обнимемся. Так что всем спартакиада! Все в Златоуст. Прекрасная Челябинская область, мороз, отличное настроение. До встречи в эфире, мальчишки и девченки!» — обратился комментатор в своем telegram-канале.

Чуть ранее пресс-служба мэрии Златоуста опубликовала видео с приемом гостя у гостиницы «Лазурит». Дмитрия Губерниева встречал глава городского округа Максим Пекарский.

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Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прибыл в город Златоуст Челябинской области, откуда он будет комментировать биатлон и лыжные гонки в рамках Всероссийской Спартакиады 2024 года. Всех желающих он позвал на стадион сделать с ним совместную фотосессию. Специально для своих поклонников он сделал видеообращение. «Всех буду рад видеть на стадионе, пофоткаемся, обнимемся. Так что всем спартакиада! Все в Златоуст. Прекрасная Челябинская область, мороз, отличное настроение. До встречи в эфире, мальчишки и девченки!» — обратился комментатор в своем telegram-канале. Чуть ранее пресс-служба мэрии Златоуста опубликовала видео с приемом гостя у гостиницы «Лазурит». Дмитрия Губерниева встречал глава городского округа Максим Пекарский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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