16 февраля 2024

Губерниев в Златоусте устроил сессию селфи. Видео

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Дмитрий Губерниев. Встреча с фанатами. Тюмень. , губерниев дмитрий
Губерниев остался после соревнований сделать совместные фото со своими фанатами Фото:

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев устроил фотосессию со своими фанатами во время проведения Всероссийской спартакиады в Златоусте Челябинской области. Об этом рассказали болельщики.

« Дмитрий Губерниев фотографируется с каждым», — приводит слова болельщика telegram-канал «Всероссийская Спартакиада 2024». Фотосессия прошла после окончания биатлонного масс-старта.

Как отмечает автор видео, после соревнований прошло 40 минут, а Губерниев продолжает работать со зрителями. На видео видно, что сделать селфи с Дмитрием Губерниевы выстроилась огромная очередь.

В одном из своих постов Губерниев сообщал, что его удивил олимпийский размах Спартакиады в Златоусте. По его словам, это прекрасный город, где он «кайфует». В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта в пяти городах области.

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Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев устроил фотосессию со своими фанатами во время проведения Всероссийской спартакиады в Златоусте Челябинской области. Об этом рассказали болельщики. « Дмитрий Губерниев фотографируется с каждым», — приводит слова болельщика telegram-канал «Всероссийская Спартакиада 2024». Фотосессия прошла после окончания биатлонного масс-старта. Как отмечает автор видео, после соревнований прошло 40 минут, а Губерниев продолжает работать со зрителями. На видео видно, что сделать селфи с Дмитрием Губерниевы выстроилась огромная очередь. В одном из своих постов Губерниев сообщал, что его удивил олимпийский размах Спартакиады в Златоусте. По его словам, это прекрасный город, где он «кайфует». В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта в пяти городах области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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