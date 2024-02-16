Губерниев в Златоусте устроил сессию селфи. Видео

17 февраля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Губерниев остался после соревнований сделать совместные фото со своими фанатами Фото: Николай Бастриков © URA.RU Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев устроил фотосессию со своими фанатами во время проведения Всероссийской спартакиады в Златоусте Челябинской области. Об этом рассказали болельщики. « Дмитрий Губерниев фотографируется с каждым», — приводит слова болельщика telegram-канал «Всероссийская Спартакиада 2024». Фотосессия прошла после окончания биатлонного масс-старта. Как отмечает автор видео, после соревнований прошло 40 минут, а Губерниев продолжает работать со зрителями. На видео видно, что сделать селфи с Дмитрием Губерниевы выстроилась огромная очередь. В одном из своих постов Губерниев сообщал, что его удивил олимпийский размах Спартакиады в Златоусте. По его словам, это прекрасный город, где он «кайфует». В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта в пяти городах области.

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев устроил фотосессию со своими фанатами во время проведения Всероссийской спартакиады в Златоусте Челябинской области. Об этом рассказали болельщики. « Дмитрий Губерниев фотографируется с каждым», — приводит слова болельщика telegram-канал «Всероссийская Спартакиада 2024». Фотосессия прошла после окончания биатлонного масс-старта. Как отмечает автор видео, после соревнований прошло 40 минут, а Губерниев продолжает работать со зрителями. На видео видно, что сделать селфи с Дмитрием Губерниевы выстроилась огромная очередь. В одном из своих постов Губерниев сообщал, что его удивил олимпийский размах Спартакиады в Златоусте. По его словам, это прекрасный город, где он «кайфует». В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта в пяти городах области.