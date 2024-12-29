Аномальное тепло придет в ХМАО в новогоднюю ночь

В Югре на Новый год будет -9 градусов
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января жителей ХМАО ожидает аномально теплая погода и умеренный снегопад — ждать привычных суровых морозов не стоит. Об этом сообщается на портале Gismeteo.
«Ночью в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске столбик термометра опустится до -9 градусов. В городах региона ожидаются небольшие осадки в виде снега», — приводит данные сайт.
Днем 1 января в столице округа и Сургуте ожидается сильный ветер и -6 градусов. Утро в Нижневартовске ожидается без осадков, температура воздуха -8 градусов.
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