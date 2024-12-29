29 декабря 2024
28 декабря 2024

Аномальное тепло придет в ХМАО в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре на Новый год будет -9 градусов
В Югре на Новый год будет -9 градусов Фото:

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января жителей ХМАО ожидает аномально теплая погода и умеренный снегопад — ждать привычных суровых морозов не стоит. Об этом сообщается на портале Gismeteo.

«Ночью в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске столбик термометра опустится до -9 градусов. В городах региона ожидаются небольшие осадки в виде снега», — приводит данные сайт.

Днем 1 января в столице округа и Сургуте ожидается сильный ветер и -6 градусов. Утро в Нижневартовске ожидается без осадков, температура воздуха -8 градусов.

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В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января жителей ХМАО ожидает аномально теплая погода и умеренный снегопад — ждать привычных суровых морозов не стоит. Об этом сообщается на портале Gismeteo. «Ночью в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске столбик термометра опустится до -9 градусов. В городах региона ожидаются небольшие осадки в виде снега», — приводит данные сайт. Днем 1 января в столице округа и Сургуте ожидается сильный ветер и -6 градусов. Утро в Нижневартовске ожидается без осадков, температура воздуха -8 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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