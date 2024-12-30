30 декабря 2024

Кредиторы пермских фармацевтов-банкротов не отдали лекарства на благотворительность

Лекарства пермской «Аптеки от склада» продадут на торгах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Просроченные лекарства кредиторы разрешили уничтожить
Просроченные лекарства кредиторы разрешили уничтожить Фото:

Опубликованы итоги собрания кредиторов ООО «Годовалов». Это бывшая головная организация пермской аптечной сети «Аптеки от склада», в 2023 году она признана банкротом. Ее учредители — Андрей Годовалов и Николай Шаврин — также объявили себя банкротами. 

«Кредиторам предложили решить, что делать с товарными остатками сети: с лекарствами, у которых истек срок годности, — утилизировать, а с теми, у которых срок годности не истек, — передать благотворительным фондам. Кредиторы согласились только на утилизацию просроченных товаров. Теперь годные лекарства будут проданы на торгах, но объем этих товаров не раскрывается», — передает «Коммерсант-Прикамье.

В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей.

Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. В марте 2024 года предприниматели были признаны банкротами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Опубликованы итоги собрания кредиторов ООО «Годовалов». Это бывшая головная организация пермской аптечной сети «Аптеки от склада», в 2023 году она признана банкротом. Ее учредители — Андрей Годовалов и Николай Шаврин — также объявили себя банкротами.  «Кредиторам предложили решить, что делать с товарными остатками сети: с лекарствами, у которых истек срок годности, — утилизировать, а с теми, у которых срок годности не истек, — передать благотворительным фондам. Кредиторы согласились только на утилизацию просроченных товаров. Теперь годные лекарства будут проданы на торгах, но объем этих товаров не раскрывается», — передает «Коммерсант-Прикамье. В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. В марте 2024 года предприниматели были признаны банкротами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...