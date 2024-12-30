Кредиторы пермских фармацевтов-банкротов не отдали лекарства на благотворительность

Опубликованы итоги собрания кредиторов ООО «Годовалов». Это бывшая головная организация пермской аптечной сети «Аптеки от склада», в 2023 году она признана банкротом. Ее учредители — Андрей Годовалов и Николай Шаврин — также объявили себя банкротами.
«Кредиторам предложили решить, что делать с товарными остатками сети: с лекарствами, у которых истек срок годности, — утилизировать, а с теми, у которых срок годности не истек, — передать благотворительным фондам. Кредиторы согласились только на утилизацию просроченных товаров. Теперь годные лекарства будут проданы на торгах, но объем этих товаров не раскрывается», — передает «Коммерсант-Прикамье.
В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей.
Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. В марте 2024 года предприниматели были признаны банкротами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!