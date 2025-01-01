В Академическом районе Екатеринбурга заметили мужчину, который катается по улицам на ванне в костюме Деда Мороза. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«На одной из улиц Академического», — написал собеседник. На видео видно, как ванна с рулем и на колесах ездит по улице. За рулем сидит мужчина, наряженный в Деда Мороза. В компании ванны едет «Жигули», водитель которой дрифтит. Предположительно, проект принадлежит местному telegram-каналу о городских событиях для молодежи.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-службы Госавтоинспекции Екатеринбурга насчет инцидента. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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