01 января 2025
31 декабря 2024

Дед Мороз разъезжает на ванне по улицам Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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За ванной с Дедом Морозом ехала подготовленная для дрифта «Жигули»
За ванной с Дедом Морозом ехала подготовленная для дрифта «Жигули» Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга заметили мужчину, который катается по улицам на ванне в костюме Деда Мороза. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«На одной из улиц Академического», — написал собеседник. На видео видно, как ванна с рулем и на колесах ездит по улице. За рулем сидит мужчина, наряженный в Деда Мороза. В компании ванны едет «Жигули», водитель которой дрифтит. Предположительно, проект принадлежит местному telegram-каналу о городских событиях для молодежи.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-службы Госавтоинспекции Екатеринбурга насчет инцидента. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Академическом районе Екатеринбурга заметили мужчину, который катается по улицам на ванне в костюме Деда Мороза. Об этом URA.RU сообщили читатели. «На одной из улиц Академического», — написал собеседник. На видео видно, как ванна с рулем и на колесах ездит по улице. За рулем сидит мужчина, наряженный в Деда Мороза. В компании ванны едет «Жигули», водитель которой дрифтит. Предположительно, проект принадлежит местному telegram-каналу о городских событиях для молодежи. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-службы Госавтоинспекции Екатеринбурга насчет инцидента. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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