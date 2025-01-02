Челябинск стал городом с самыми дешевыми катками

Покататься со своими коньками стоит в среднем 135 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск попал в топ городов-миллионников с самыми дешевыми катками, причем обогнала его лишь Казань. Прокатиться со своими коньками стоит около 135 рублей, а если взять в прокат — 270 рублей.

«Дешевле всего взять коньки в прокат и покататься можно в Казани (190 рублей), Челябинске (270 рублей), Новосибирске и Красноярске (300 рублей), Екатеринбурге (400 рублей)», — сообщают эксперты 2ГИС. При этом со своими коньками в Казани можно покататься за 100 рублей, в Челябинске за 135 рублей, а в Новосибирске за 110 рублей.

Согласно рейтингу городов по стоимости платных катков дороже всего покататься на коньках будет в Санкт-Петербурге. Здесь со своими коньками придется отдать 500 рублей, а за аренду коньков — 850 рублей.