02 января 2025

Челябинск стал городом с самыми дешевыми катками

© Служба новостей «URA.RU»
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Старик "Хоттабыч" Володя. Челябинск, каток, коньки, девушка
Покататься со своими коньками стоит в среднем 135 рублей Фото:

Челябинск попал в топ городов-миллионников с самыми дешевыми катками, причем обогнала его лишь Казань. Прокатиться со своими коньками стоит около 135 рублей, а если взять в прокат — 270 рублей.

«Дешевле всего взять коньки в прокат и покататься можно в Казани (190 рублей), Челябинске (270 рублей), Новосибирске и Красноярске (300 рублей), Екатеринбурге (400 рублей)», — сообщают эксперты 2ГИС. При этом со своими коньками в Казани можно покататься за 100 рублей, в Челябинске за 135 рублей, а в Новосибирске за 110 рублей.

Согласно рейтингу городов по стоимости платных катков дороже всего покататься на коньках будет в Санкт-Петербурге. Здесь со своими коньками придется отдать 500 рублей, а за аренду коньков — 850 рублей.

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Челябинск попал в топ городов-миллионников с самыми дешевыми катками, причем обогнала его лишь Казань. Прокатиться со своими коньками стоит около 135 рублей, а если взять в прокат — 270 рублей. «Дешевле всего взять коньки в прокат и покататься можно в Казани (190 рублей), Челябинске (270 рублей), Новосибирске и Красноярске (300 рублей), Екатеринбурге (400 рублей)», — сообщают эксперты 2ГИС. При этом со своими коньками в Казани можно покататься за 100 рублей, в Челябинске за 135 рублей, а в Новосибирске за 110 рублей. Согласно рейтингу городов по стоимости платных катков дороже всего покататься на коньках будет в Санкт-Петербурге. Здесь со своими коньками придется отдать 500 рублей, а за аренду коньков — 850 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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