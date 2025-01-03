Мужчина погиб в результате украинской атаки по Курской области

Из-за атаки дрона ВСУ в Курской области погиб 63-летний гражданский. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня в результате атаки вражеского беспилотника погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, это был мирный житель, который трудился разнорабочим на агрофирме «Рыльская».
Хинштейн добавил, что Обеста принадлежит к «серой зоне» приграничья, нахождение в которой влечет угрозу для жизни. Все жители ранее были временно отселены из этой деревни, однако некоторые жители самовольно возвращаются туда. Врио губернатора Курской области призвал воздержаться от таких поступков.
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