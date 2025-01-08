США успели до введения эмбарго закупить у России уран на 49 млн долларов

Россия возобновила поставки обогащенного урана в США после трехмесячного перерыва, однако еще до соответствующего эмбарго, Вашингтон уже успел закупить 21,8 тонны урана на сумму 49,3 миллиона долларов. Такие данные передают российские журналисты, на основе анализа данных американской статистики.
«В ноябре [до эмбарго на экспорт в адрес США со стороны России] было поставлено 21,8 тонны урана на сумму 49,3 миллиона долларов», — передает РИА Новости. Журналисты ссылаются на данные с открытых источников.
После введения очередных антироссийских санкций со стороны США, Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана. С начала года Вашингтон закупил у РФ 334,9 тонны урана. При этом это почти в два раза меньше, чем за 2023 год. В свою очередь Германия наращивает закупки урана из России.
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