Шпигель: Германия наращивает закупки урана из России на 70%

Импорт российского урана в Германию значительно возрос в 2024 году. Об этом рассказали представители Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии.
«Поставки увеличились на почти 70% по сравнению с предыдущим годом и достигли минимум 68,6 тонны», — передали в ведомстве, пишет Der Spiegel. «В настоящее время нет эмбарго ЕС на импорт и экспорт [урана] для использования в мирных целях», — уточнили там.
Доставленный уран использовался на заводе по производству ядерного топлива компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) в городе Линген в Нижней Саксонии. ANF является дочерним предприятием французской компании Framatome, занимающейся разработкой и производством оборудования для атомных электростанций.
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