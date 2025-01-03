Шпигель: Германия наращивает закупки урана из России на 70%

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Импорт российского урана в ФРГ вырос почти на 70%
Импорт российского урана в ФРГ вырос почти на 70% Фото:

Импорт российского урана в Германию значительно возрос в 2024 году. Об этом рассказали представители Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии.

«Поставки увеличились на почти 70% по сравнению с предыдущим годом и достигли минимум 68,6 тонны», — передали в ведомстве, пишет Der Spiegel. «В настоящее время нет эмбарго ЕС на импорт и экспорт [урана] для использования в мирных целях», — уточнили там.

Доставленный уран использовался на заводе по производству ядерного топлива компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) в городе Линген в Нижней Саксонии. ANF является дочерним предприятием французской компании Framatome, занимающейся разработкой и производством оборудования для атомных электростанций.

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Импорт российского урана в Германию значительно возрос в 2024 году. Об этом рассказали представители Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии. «Поставки увеличились на почти 70% по сравнению с предыдущим годом и достигли минимум 68,6 тонны», — передали в ведомстве, пишет Der Spiegel. «В настоящее время нет эмбарго ЕС на импорт и экспорт [урана] для использования в мирных целях», — уточнили там. Доставленный уран использовался на заводе по производству ядерного топлива компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) в городе Линген в Нижней Саксонии. ANF является дочерним предприятием французской компании Framatome, занимающейся разработкой и производством оборудования для атомных электростанций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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