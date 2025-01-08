Биткоины крупнейшего взяточника в истории России вернутся в страну

Биткоины осужденного за рекордную взятку в России экс-следователя СК Марата Тамбиева начали передавать в казну России. Это следует из материалов дела.
«Биткоины осужденного за рекордную взятку экс-следователя СК Тамбиева начали передавать РФ. Это следует из материалов», — пишет ТАСС.
Тамбиев был задержан в 2022 году. При обысках в его квартире нашли ноутбук с папкой «Пенсия», в которой хранились записи кодов доступа к криптокошелькам.
После всех разбирательств суд приговорил бывшего следователя СКР Тамбиева к 16 годам колонии. Его обвинили в десяти эпизодах получения взяток, общая сумма которых превышает 1,5 миллиона долларов и включает около трех тысяч биткоинов (7,3 млрд рублей), а также в попытках незаконного обогащения еще на 1,3 миллиона долларов.
Согласно основной версии следствия, он вместе со старшим лейтенантом Кристиной Ляховенко долгое время вымогали средства у членов хакерской группы Infraud Organization. Первоначально гособвинение просило для бывшего следователя 20 лет тюремного заключения. Несмотря на обвинительный приговор, Тамбиев заявил в суде, что не признает свою вину.
Как сообщает РБК, ранее самой крупной взяткой в истории современной России считались 1,4 миллиарда рублей, которые получил экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. На момент своего задержания он занимал должность начальника управления «Т», отвечающего за преступления в сфере топливно-энергетического комплекса, однако это подразделение было впоследствии ликвидировано.
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