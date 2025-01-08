08 января 2025

Биткоины крупнейшего взяточника в истории России вернутся в страну

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Размер взятки Тамбиева составил 7,3 млрд рублей в биткоинах
Размер взятки Тамбиева составил 7,3 млрд рублей в биткоинах Фото:

Биткоины осужденного за рекордную взятку в России экс-следователя СК Марата Тамбиева начали передавать в казну России. Это следует из материалов дела.

«Биткоины осужденного за рекордную взятку экс-следователя СК Тамбиева начали передавать РФ. Это следует из материалов», — пишет ТАСС.

Тамбиев был задержан в 2022 году. При обысках в его квартире нашли ноутбук с папкой «Пенсия», в которой хранились записи кодов доступа к криптокошелькам. 

После всех разбирательств суд приговорил бывшего следователя СКР Тамбиева к 16 годам колонии. Его обвинили в десяти эпизодах получения взяток, общая сумма которых превышает 1,5 миллиона долларов и включает около трех тысяч биткоинов (7,3 млрд рублей), а также в попытках незаконного обогащения еще на 1,3 миллиона долларов. 

Согласно основной версии следствия, он вместе со старшим лейтенантом Кристиной Ляховенко долгое время вымогали средства у членов хакерской группы Infraud Organization. Первоначально гособвинение просило для бывшего следователя 20 лет тюремного заключения. Несмотря на обвинительный приговор, Тамбиев заявил в суде, что не признает свою вину. 

Как сообщает РБК, ранее самой крупной взяткой в истории современной России считались 1,4 миллиарда рублей, которые получил экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. На момент своего задержания он занимал должность начальника управления «Т», отвечающего за преступления в сфере топливно-энергетического комплекса, однако это подразделение было впоследствии ликвидировано.

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Биткоины осужденного за рекордную взятку в России экс-следователя СК Марата Тамбиева начали передавать в казну России. Это следует из материалов дела. «Биткоины осужденного за рекордную взятку экс-следователя СК Тамбиева начали передавать РФ. Это следует из материалов», — пишет ТАСС. Тамбиев был задержан в 2022 году. При обысках в его квартире нашли ноутбук с папкой «Пенсия», в которой хранились записи кодов доступа к криптокошелькам.  После всех разбирательств суд приговорил бывшего следователя СКР Тамбиева к 16 годам колонии. Его обвинили в десяти эпизодах получения взяток, общая сумма которых превышает 1,5 миллиона долларов и включает около трех тысяч биткоинов (7,3 млрд рублей), а также в попытках незаконного обогащения еще на 1,3 миллиона долларов.  Согласно основной версии следствия, он вместе со старшим лейтенантом Кристиной Ляховенко долгое время вымогали средства у членов хакерской группы Infraud Organization. Первоначально гособвинение просило для бывшего следователя 20 лет тюремного заключения. Несмотря на обвинительный приговор, Тамбиев заявил в суде, что не признает свою вину.  Как сообщает РБК, ранее самой крупной взяткой в истории современной России считались 1,4 миллиарда рублей, которые получил экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. На момент своего задержания он занимал должность начальника управления «Т», отвечающего за преступления в сфере топливно-энергетического комплекса, однако это подразделение было впоследствии ликвидировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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