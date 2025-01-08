08 января 2025

В Перми ограничили работу ледового городка на эспланаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Посмотреть на скульптуры можно, но горки не работают
Посмотреть на скульптуры можно, но горки не работают Фото:

Власти Перми из-за оттепели ограничили работу ледового городка на эспланаде. Сегодня в него можно попасть только через один вход, а горки работать не будут, сообщили в мэрии.

«В связи с оттепелью ледовый городок будет работать с одним входом — с улицы Петропавловской, рядом с музеем шоколада. Горки будут закрыты, доступ осуществляется только к ледяным скульптурам и рождественскому вертепу», — сообщает администрация Перми в Telegram.

Как ранее сообщало URA.RU, минувшей ночью в Перми побит погодный рекорд. Температура воздуха повышалась до +0,7 градуса, а такого не было более 100 лет. 

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Власти Перми из-за оттепели ограничили работу ледового городка на эспланаде. Сегодня в него можно попасть только через один вход, а горки работать не будут, сообщили в мэрии. «В связи с оттепелью ледовый городок будет работать с одним входом — с улицы Петропавловской, рядом с музеем шоколада. Горки будут закрыты, доступ осуществляется только к ледяным скульптурам и рождественскому вертепу», — сообщает администрация Перми в Telegram. Как ранее сообщало URA.RU, минувшей ночью в Перми побит погодный рекорд. Температура воздуха повышалась до +0,7 градуса, а такого не было более 100 лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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