В Перми ограничили работу ледового городка на эспланаде

Посмотреть на скульптуры можно, но горки не работают
Власти Перми из-за оттепели ограничили работу ледового городка на эспланаде. Сегодня в него можно попасть только через один вход, а горки работать не будут, сообщили в мэрии.
«В связи с оттепелью ледовый городок будет работать с одним входом — с улицы Петропавловской, рядом с музеем шоколада. Горки будут закрыты, доступ осуществляется только к ледяным скульптурам и рождественскому вертепу», — сообщает администрация Перми в Telegram.
Как ранее сообщало URA.RU, минувшей ночью в Перми побит погодный рекорд. Температура воздуха повышалась до +0,7 градуса, а такого не было более 100 лет.
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