Челябинцы раскупили билеты на концерт Евы Власовой

За свою карьеру Власова записала песни с Сергеем Лазаревым и экс-солисткой группы «2Маши»
В Челябинске проданы все билеты на сольный концерт Евы Власовой, который состоится 11 января. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя.
В октябре концерт Власовой в Челябинске был перенесен с 14 декабря на 11 января. Причины изменения даты мероприятия остались неизвестны.
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