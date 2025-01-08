08 января 2025

Челябинцы раскупили билеты на концерт Евы Власовой

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За свою карьеру Власова записала песни с Сергеем Лазаревым и экс-солисткой группы «2Маши»
За свою карьеру Власова записала песни с Сергеем Лазаревым и экс-солисткой группы «2Маши» Фото:

В Челябинске проданы все билеты на сольный концерт Евы Власовой, который состоится 11 января. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя.

В октябре концерт Власовой в Челябинске был перенесен с 14 декабря на 11 января. Причины изменения даты мероприятия остались неизвестны.

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В Челябинске проданы все билеты на сольный концерт Евы Власовой, который состоится 11 января. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Купить билеты через электронный сервис уже нельзя. В октябре концерт Власовой в Челябинске был перенесен с 14 декабря на 11 января. Причины изменения даты мероприятия остались неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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