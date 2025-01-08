Жители Магнитогорска требуют пересмотреть работу транспорта после закрытия моста

После закрытия моста жители добираются до дома два часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, потребовали пересмотреть работу общественного транспорта после закрытия моста на ремонт. Сейчас их путь домой занимает два с лишним часа.

«В связи с закрытием в Магнитогорске северного моста, нас, работников ПАО „ММК“, проживающих в Ленинском районе, вынуждают добираться с работы только с пересадками. Единственный трамвай (маршрут №14) ходит таким образом, что нам после рабочей смены придется около часа ждать свой трамвай, а потом еще часа полтора добираться до Ленинского района», — сообщил горожанин.

Мужчина отметил, что расписание общественного транспорта составлено таким образом, что транспорт идет преимущественно в сторону Орджоникидзевского района. URA.RU направило запрос в администрацию Магнитогорска, к моменту публикации ответ на него не поступал.

Администрация Магнитогорска предупреждала о закрытии Северного моста на ремонт с 8 января почти на год. После этого были пересмотрены маршруты автобусов. Неудобство также коснется семей с маленькими детьми, которых на время перевели в другую поликлинику.