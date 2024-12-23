Из-за ремонта моста детей из района Магнитогорска передали другой поликлинике

Дети, проживающие в поселке Железнодорожников (Магнитогорск, Челябинская область), теперь будут получать медицинскую помощь в поликлинике в 13 километрах от дома. Это связно с ремонтом Северного моста, который начнется с 9 января. Об этом рассказал Центр охраны материнства и детства города.
«В связи с закрытием Северного моста на капитальную реконструкцию с 9 января 2025 года оказание первичной медико-санитарной помощи детскому населению 12 участка [поселок Железнодорожников] будет осуществляться в филиале детской поликлиники № 4 ГАУЗ „ЦОМиД г. Магнитогорск“. Он расположен на ул. Рубинштейна, 4/2», — объяснили в пресс-службе центра.
Медики уточнили, что по указанному адресу будут принимать врачи, проводиться лабораторная и инструментальная диагностика, рентгеновские исследования, вызов специалиста на дом, оформление документов. В самом поселке Железнодорожников утром по вторникам и пятницам будет прием врача-педиатра.
Магнитогорцы поделились в социальных сетях, что их пугает длинный путь до поликлиники на ул. Рубинштейна, 4/2. По данным сервиса «Яндекс. Карты», среднее расстояние от поселка Железнодорожников до медучреждения составляет около 13 километров.
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