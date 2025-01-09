09 января 2025

Челябинский хоккеист Панарин прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ

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Артемий Панарин в 41-м матче текущего чемпионата набрал 44 очка
Артемий Панарин в 41-м матче текущего чемпионата набрал 44 очка Фото:

Уроженец города Коркино Артемий Панарин, являющийся воспитанником челябинского хоккейного клуба «Трактор», прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси».

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Адам Фокс, Артемий Панарин, Сэм Кэррик, у проигравших отличились Джек Хьюз и Йеспер Братт», — сообщает ТАСС.

Гол Панарина позволил перевести игру в овертайм, который стал победным для команды челябинского хоккеиста. Панарин прервал безголевую серию из пяти игр, забросив 17-ю шайбу в сезоне, также на его счету 27 результативных передач. Победа позволила «Рейнджерс» подняться на шестое место в Столичном дивизионе. В 41 матче клуб набрал 40 очков.

В 2015 году в составе СКА Панарин выиграл Кубок Гагарина, после чего уехал в НХЛ. В ноябре прошлого года Панарин стал 11-м российским игроком, преодолевшим отметку в 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом более 500 очков он набрал за «рейнджеров».

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Уроженец города Коркино Артемий Панарин, являющийся воспитанником челябинского хоккейного клуба «Трактор», прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси». «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Адам Фокс, Артемий Панарин, Сэм Кэррик, у проигравших отличились Джек Хьюз и Йеспер Братт», — сообщает ТАСС. Гол Панарина позволил перевести игру в овертайм, который стал победным для команды челябинского хоккеиста. Панарин прервал безголевую серию из пяти игр, забросив 17-ю шайбу в сезоне, также на его счету 27 результативных передач. Победа позволила «Рейнджерс» подняться на шестое место в Столичном дивизионе. В 41 матче клуб набрал 40 очков. В 2015 году в составе СКА Панарин выиграл Кубок Гагарина, после чего уехал в НХЛ. В ноябре прошлого года Панарин стал 11-м российским игроком, преодолевшим отметку в 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом более 500 очков он набрал за «рейнджеров».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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