Челябинский хоккеист Панарин прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ

Уроженец города Коркино Артемий Панарин, являющийся воспитанником челябинского хоккейного клуба «Трактор», прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси».
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Адам Фокс, Артемий Панарин, Сэм Кэррик, у проигравших отличились Джек Хьюз и Йеспер Братт», — сообщает ТАСС.
Гол Панарина позволил перевести игру в овертайм, который стал победным для команды челябинского хоккеиста. Панарин прервал безголевую серию из пяти игр, забросив 17-ю шайбу в сезоне, также на его счету 27 результативных передач. Победа позволила «Рейнджерс» подняться на шестое место в Столичном дивизионе. В 41 матче клуб набрал 40 очков.
В 2015 году в составе СКА Панарин выиграл Кубок Гагарина, после чего уехал в НХЛ. В ноябре прошлого года Панарин стал 11-м российским игроком, преодолевшим отметку в 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом более 500 очков он набрал за «рейнджеров».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!