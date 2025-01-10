Челябинский губернатор Текслер возмутился инцидентом в автобусе. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер возмутился поведением водителя
Алексей Текслер возмутился поведением водителя Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать проверку автопредприятия после того, как посмотрел видео о том, как водитель отказывается везти пассажиров. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.

«Увидел в соцсетях видео как водитель одного из городских маршрутов Челябинска отказался везти пассажиров якобы из-за неработающего валидатора. Начал их высаживать, деньги за проезд возвращать отказался. Ситуация, как выясняется, произошла еще в праздничные дни. Перевозчик — частная организация на регулируемом маршруте. Но смысл от этого не меняется. Это недопустимое отношение к пассажирам, невыполнение своих обязанностей», — возмутился Текслер.

Глава региона добавил, что поручил миндортрансу провести проверку, разобраться и наказать виновных. «Таких ситуаций на транспорте в регионе быть не должно, это должны понимать все перевозчики», — резюмировал Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать проверку автопредприятия после того, как посмотрел видео о том, как водитель отказывается везти пассажиров. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале. «Увидел в соцсетях видео как водитель одного из городских маршрутов Челябинска отказался везти пассажиров якобы из-за неработающего валидатора. Начал их высаживать, деньги за проезд возвращать отказался. Ситуация, как выясняется, произошла еще в праздничные дни. Перевозчик — частная организация на регулируемом маршруте. Но смысл от этого не меняется. Это недопустимое отношение к пассажирам, невыполнение своих обязанностей», — возмутился Текслер. Глава региона добавил, что поручил миндортрансу провести проверку, разобраться и наказать виновных. «Таких ситуаций на транспорте в регионе быть не должно, это должны понимать все перевозчики», — резюмировал Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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