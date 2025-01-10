Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать проверку автопредприятия после того, как посмотрел видео о том, как водитель отказывается везти пассажиров. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.
«Увидел в соцсетях видео как водитель одного из городских маршрутов Челябинска отказался везти пассажиров якобы из-за неработающего валидатора. Начал их высаживать, деньги за проезд возвращать отказался. Ситуация, как выясняется, произошла еще в праздничные дни. Перевозчик — частная организация на регулируемом маршруте. Но смысл от этого не меняется. Это недопустимое отношение к пассажирам, невыполнение своих обязанностей», — возмутился Текслер.
Глава региона добавил, что поручил миндортрансу провести проверку, разобраться и наказать виновных. «Таких ситуаций на транспорте в регионе быть не должно, это должны понимать все перевозчики», — резюмировал Текслер.
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