10 января 2025

Лишилась миллионов: мошенники заставили челябинку продать два авто и отдать сбережения

Челябинка продала два автомобиля и перевела сбережения мошенникам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жертва мошенников верила, что разговаривает с представителем правоохранительных органов
Жертва мошенников верила, что разговаривает с представителем правоохранительных органов Фото:

На удочку мошенников попалась 63-летняя жительница Нагайбакского района Челябинской области. Неизвестные заставили ее продать два автомобиля, а также перевести сбережения. Женщина потеряла 6,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«Женщина длительное время держала связь с телефонными мошенниками, в результате лишилась имущества и собственных сбережений. Общая сумма ущерба составила более 6,5 миллиона рублей», — рассказали в областном главке МВД.

Мошенники под видом заявки на активацию электросчетчика получили доступ к аккаунту госуслуг своей жертвы, уточнили в полиции. Далее обманули, что кто-то выставил на продажу автомобиль женщины, и предложили его продать, чтобы спасти деньги. Потерпевшая послушалась, выручив за машину почти 3,2 миллиона рублей и переведя их на так называемый «безопасный счет».

После по той же схеме неизвестные заставили пенсионерку продать еще один автомобиль за 800 тысяч рублей и перевести 2,7 миллиона со сберегательного счета. Женщину обманывали на протяжении двух недель. Она думала, что общается с представителями силовых структур.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На удочку мошенников попалась 63-летняя жительница Нагайбакского района Челябинской области. Неизвестные заставили ее продать два автомобиля, а также перевести сбережения. Женщина потеряла 6,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Женщина длительное время держала связь с телефонными мошенниками, в результате лишилась имущества и собственных сбережений. Общая сумма ущерба составила более 6,5 миллиона рублей», — рассказали в областном главке МВД. Мошенники под видом заявки на активацию электросчетчика получили доступ к аккаунту госуслуг своей жертвы, уточнили в полиции. Далее обманули, что кто-то выставил на продажу автомобиль женщины, и предложили его продать, чтобы спасти деньги. Потерпевшая послушалась, выручив за машину почти 3,2 миллиона рублей и переведя их на так называемый «безопасный счет». После по той же схеме неизвестные заставили пенсионерку продать еще один автомобиль за 800 тысяч рублей и перевести 2,7 миллиона со сберегательного счета. Женщину обманывали на протяжении двух недель. Она думала, что общается с представителями силовых структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...