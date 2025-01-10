Лишилась миллионов: мошенники заставили челябинку продать два авто и отдать сбережения

На удочку мошенников попалась 63-летняя жительница Нагайбакского района Челябинской области. Неизвестные заставили ее продать два автомобиля, а также перевести сбережения. Женщина потеряла 6,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону.
«Женщина длительное время держала связь с телефонными мошенниками, в результате лишилась имущества и собственных сбережений. Общая сумма ущерба составила более 6,5 миллиона рублей», — рассказали в областном главке МВД.
Мошенники под видом заявки на активацию электросчетчика получили доступ к аккаунту госуслуг своей жертвы, уточнили в полиции. Далее обманули, что кто-то выставил на продажу автомобиль женщины, и предложили его продать, чтобы спасти деньги. Потерпевшая послушалась, выручив за машину почти 3,2 миллиона рублей и переведя их на так называемый «безопасный счет».
После по той же схеме неизвестные заставили пенсионерку продать еще один автомобиль за 800 тысяч рублей и перевести 2,7 миллиона со сберегательного счета. Женщину обманывали на протяжении двух недель. Она думала, что общается с представителями силовых структур.
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