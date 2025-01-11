В США пожаловались на исчезновение военной техники

В США неизвестные похитили военное оборудование со склада вооруженных сил Штатов, расположенного в Калифорнии. Об этом сообщает местная полиция.
«Неизвестные проникли на склад армии США в Калифорнии и похитили военное оборудование», — передает телеканал CBS сообщение полиции. Там добавили, что вечером 8 января были похищены три военных автомобиля Humvee, 18 штыков, а также оборудование для пулеметов. Преступники также попытались проникнуть в складское помещение с униформой, однако попытка взлома оказалась неудачной.
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