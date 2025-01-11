В США пожаловались на исчезновение военной техники

Со склада в Калифорнии украли военное оборудование
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Неизвестные украли 18 штыков, оборудование для пулеметов
Неизвестные украли 18 штыков, оборудование для пулеметов Фото:

В США неизвестные похитили военное оборудование со склада вооруженных сил Штатов, расположенного в Калифорнии. Об этом сообщает местная полиция. 

«Неизвестные проникли на склад армии США в Калифорнии и похитили военное оборудование», — передает телеканал CBS сообщение полиции. Там добавили, что вечером 8 января были похищены три военных автомобиля Humvee, 18 штыков, а также оборудование для пулеметов. Преступники также попытались проникнуть в складское помещение с униформой, однако попытка взлома оказалась неудачной.

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В США неизвестные похитили военное оборудование со склада вооруженных сил Штатов, расположенного в Калифорнии. Об этом сообщает местная полиция.  «Неизвестные проникли на склад армии США в Калифорнии и похитили военное оборудование», — передает телеканал CBS сообщение полиции. Там добавили, что вечером 8 января были похищены три военных автомобиля Humvee, 18 штыков, а также оборудование для пулеметов. Преступники также попытались проникнуть в складское помещение с униформой, однако попытка взлома оказалась неудачной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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