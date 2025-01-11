Пермяков зовут работать на пивзавод в Москве за 400 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу на пивоваренном заводе в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. Обещают платить до 392 тысяч рублей.
«Для соискателей из Пермского края открыт набор. Простая работа на пивзаводе в Москве. Необходимы разнорабочие. Нужно выполнять погрузо-разгрузочные работы, убирать территорию, работать на линии. Вахта начинается от 15 дней, до 392 тысяч рублей. Оплачиваем 10 дней отпуска через каждые 45 дней вахты», — сообщается в описании вакансий на сайте HeadHunter.
Вахтовикам обещают трехразовое питание за счет работодателя и бесплатное проживание. На работу принимают без опыта. Также работодатель обещает компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом на шоколадную фабрику в Подмосковье. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками продукции. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить до 300 тысяч рублей.
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