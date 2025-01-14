«Восстание машин»: из-за сбоя в Рунете у россиян отключились авто каршеринга

Сбой в Рунете привел к отключению авто каршеринга в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые каршеринговые компании вернут клиентам ошибочно списанные во время сбоя средства
Некоторые каршеринговые компании вернут клиентам ошибочно списанные во время сбоя средства Фото:

В России из-за сбоев работе интернета отключились автомобили каршеринговых фирм, некоторые машины переставали работать прямо во время движения. Об этом сообщили очевидцы. 

«Каршеринг массово отключился из-за сбоя Рунета. Люди теряют управление прямо во время движения», — передает слова очевидцев telegram-канал «Москва Live». 

Так, в каршеринговой компании BelkaCar заявили о том, что выплатят компенсацию своим клиентам тех средств, которые были ошибочно списаны в результате масштабного сбоя. Информацию из пресс-центра компании передает агентство городских новостей «Москва»

Сбои в работе Рунета произошли вечером 14 января и длились примерно 15 минут. В Роскомнадзоре сообщили, что произошло «краткосрочное нарушение связности». На данный момент работа сети восстановлена. 

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В России из-за сбоев работе интернета отключились автомобили каршеринговых фирм, некоторые машины переставали работать прямо во время движения. Об этом сообщили очевидцы.  «Каршеринг массово отключился из-за сбоя Рунета. Люди теряют управление прямо во время движения», — передает слова очевидцев telegram-канал «Москва Live».  Так, в каршеринговой компании BelkaCar заявили о том, что выплатят компенсацию своим клиентам тех средств, которые были ошибочно списаны в результате масштабного сбоя. Информацию из пресс-центра компании передает агентство городских новостей «Москва».  Сбои в работе Рунета произошли вечером 14 января и длились примерно 15 минут. В Роскомнадзоре сообщили, что произошло «краткосрочное нарушение связности». На данный момент работа сети восстановлена. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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