«Восстание машин»: из-за сбоя в Рунете у россиян отключились авто каршеринга

В России из-за сбоев работе интернета отключились автомобили каршеринговых фирм, некоторые машины переставали работать прямо во время движения. Об этом сообщили очевидцы.
«Каршеринг массово отключился из-за сбоя Рунета. Люди теряют управление прямо во время движения», — передает слова очевидцев telegram-канал «Москва Live».
Так, в каршеринговой компании BelkaCar заявили о том, что выплатят компенсацию своим клиентам тех средств, которые были ошибочно списаны в результате масштабного сбоя. Информацию из пресс-центра компании передает агентство городских новостей «Москва».
Сбои в работе Рунета произошли вечером 14 января и длились примерно 15 минут. В Роскомнадзоре сообщили, что произошло «краткосрочное нарушение связности». На данный момент работа сети восстановлена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.