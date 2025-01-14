Роскомнадзор заявил о временном нарушении связности в интернете

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В Роскомнадзоре заявили о восстановлении доступа в интернет
В Роскомнадзоре заявили о восстановлении доступа в интернет Фото:

Во время массового сбоя в работе Рунета, который произошел вечером 14 января, Роскомнадзор обнаружил «краткосрочное нарушение связности». Сейчас ситуация нормализовалась, и работа сети полностью восстановлена, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — заявили в ведомстве. Информацию передает РБК. 

Массовый сбой затронул работу таких сайтов платформ и банков, как Т-Банк, Twitch, YouTube, TikTok и другие. Также сбои затронули мобильных операторов и провайдеров. В «Ростелекоме» также прокомментировали произошедшее, заявив, что сбой не связан с сетями компании. 

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Во время массового сбоя в работе Рунета, который произошел вечером 14 января, Роскомнадзор обнаружил «краткосрочное нарушение связности». Сейчас ситуация нормализовалась, и работа сети полностью восстановлена, сообщили в пресс-службе ведомства. «Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — заявили в ведомстве. Информацию передает РБК.  Массовый сбой затронул работу таких сайтов платформ и банков, как Т-Банк, Twitch, YouTube, TikTok и другие. Также сбои затронули мобильных операторов и провайдеров. В «Ростелекоме» также прокомментировали произошедшее, заявив, что сбой не связан с сетями компании. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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