15 января 2025

В Свердловской области похолодает до -26 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе 16 января возможен небольшой снег
В регионе 16 января возможен небольшой снег Фото:

В Свердловской области похолодание начнется в ночь на 17 января. На севере региона температура опустится до -26 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В четверг через территорию Свердловской области проходит атмосферный фронт, связанный с циклоном, который смещается на север Западной Сибири. За фронтом на Средний Урал сместится высотно-холодный гребень антициклона. Под его влиянием ночь на пятницу в регионе ожидается умеренно-холодной (по северу области до -26 градусов)», — пояснил он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В регионе 16 января возможен небольшой снег. Днем столбики термометров зафиксируют от -8 до -3 градусов. Ветер ожидается юго-западный с порывами до семи метров в секунду.

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В Свердловской области похолодание начнется в ночь на 17 января. На севере региона температура опустится до -26 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В четверг через территорию Свердловской области проходит атмосферный фронт, связанный с циклоном, который смещается на север Западной Сибири. За фронтом на Средний Урал сместится высотно-холодный гребень антициклона. Под его влиянием ночь на пятницу в регионе ожидается умеренно-холодной (по северу области до -26 градусов)», — пояснил он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В регионе 16 января возможен небольшой снег. Днем столбики термометров зафиксируют от -8 до -3 градусов. Ветер ожидается юго-западный с порывами до семи метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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