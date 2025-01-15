В Свердловской области похолодает до -26 градусов

В Свердловской области похолодание начнется в ночь на 17 января. На севере региона температура опустится до -26 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В четверг через территорию Свердловской области проходит атмосферный фронт, связанный с циклоном, который смещается на север Западной Сибири. За фронтом на Средний Урал сместится высотно-холодный гребень антициклона. Под его влиянием ночь на пятницу в регионе ожидается умеренно-холодной (по северу области до -26 градусов)», — пояснил он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В регионе 16 января возможен небольшой снег. Днем столбики термометров зафиксируют от -8 до -3 градусов. Ветер ожидается юго-западный с порывами до семи метров в секунду.
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