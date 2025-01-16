Приставы принудительно отправили больного туберкулезом в челябинскую больницу

17 января 2025 в 10:56 Размер текста - 17 +

Мужчина заявил, что ему некогда лечиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Агаповском районе Челябинской области судебные приставы принудительно отправили на обследование и лечение местного жителя с диагнозом туберкулез. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Мужчине было необходимо периодически проходить обследование и лечение, однако он не проявлял должной заботы о своем здоровье, и, что самое неприемлемое, подвергал опасности заражения окружающих. Отправить его в больницу пришлось через суд, а обязанность по организации доставки пациента на койку была возложена на судебных приставов», — уточнили в пресс-службе судебных приставов региона. Больной ранее отбывал наказание в тюрьме, а сейчас жил в селе, не имея работы и семьи. Приставы для выполнения исполнительного производства, соблюдая необходимые меры защиты, проехали к месту его жительства, но ни там, ни дома у сожительницы его не нашли. Они выяснили, что он может находиться по месту ее работы в торговой точке, где продается одежда. Он стоял за прилавком и пил слабоалкогольный напиток. «Мужчина сказал, что о заболевании знает, осознает опасность, которую он представляет для людей, но ходить на обследование и лечение ему некогда. На место встречи с должником были незамедлительно вызваны врачи, с которыми была предварительная договоренность, больного сначала увезли на обследование в местную больницу, а затем уже доставили в специализированное медицинское учреждение для лечения», — добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Агаповском районе Челябинской области судебные приставы принудительно отправили на обследование и лечение местного жителя с диагнозом туберкулез. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Мужчине было необходимо периодически проходить обследование и лечение, однако он не проявлял должной заботы о своем здоровье, и, что самое неприемлемое, подвергал опасности заражения окружающих. Отправить его в больницу пришлось через суд, а обязанность по организации доставки пациента на койку была возложена на судебных приставов», — уточнили в пресс-службе судебных приставов региона. Больной ранее отбывал наказание в тюрьме, а сейчас жил в селе, не имея работы и семьи. Приставы для выполнения исполнительного производства, соблюдая необходимые меры защиты, проехали к месту его жительства, но ни там, ни дома у сожительницы его не нашли. Они выяснили, что он может находиться по месту ее работы в торговой точке, где продается одежда. Он стоял за прилавком и пил слабоалкогольный напиток. «Мужчина сказал, что о заболевании знает, осознает опасность, которую он представляет для людей, но ходить на обследование и лечение ему некогда. На место встречи с должником были незамедлительно вызваны врачи, с которыми была предварительная договоренность, больного сначала увезли на обследование в местную больницу, а затем уже доставили в специализированное медицинское учреждение для лечения», — добавили в пресс-службе ведомства.