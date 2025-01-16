16 января 2025

Приставы принудительно отправили больного туберкулезом в челябинскую больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в горбольнице №1. Челябинск, минздрав, электрокардиограф, больница, экг, чение
Мужчина заявил, что ему некогда лечиться Фото:

В Агаповском районе Челябинской области судебные приставы принудительно отправили на обследование и лечение местного жителя с диагнозом туберкулез. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мужчине было необходимо периодически проходить обследование и лечение, однако он не проявлял должной заботы о своем здоровье, и, что самое неприемлемое, подвергал опасности заражения окружающих. Отправить его в больницу пришлось через суд, а обязанность по организации доставки пациента на койку была возложена на судебных приставов», — уточнили в пресс-службе судебных приставов региона.

Больной ранее отбывал наказание в тюрьме, а сейчас жил в селе, не имея работы и семьи. Приставы для выполнения исполнительного производства, соблюдая необходимые меры защиты, проехали к месту его жительства, но ни там, ни дома у сожительницы его не нашли. Они выяснили, что он может находиться по месту ее работы в торговой точке, где продается одежда. Он стоял за прилавком и пил слабоалкогольный напиток.

«Мужчина сказал, что о заболевании знает, осознает опасность, которую он представляет для людей, но ходить на обследование и лечение ему некогда. На место встречи с должником были незамедлительно вызваны врачи, с которыми была предварительная договоренность, больного сначала увезли на обследование в местную больницу, а затем уже доставили в специализированное медицинское учреждение для лечения», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Агаповском районе Челябинской области судебные приставы принудительно отправили на обследование и лечение местного жителя с диагнозом туберкулез. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Мужчине было необходимо периодически проходить обследование и лечение, однако он не проявлял должной заботы о своем здоровье, и, что самое неприемлемое, подвергал опасности заражения окружающих. Отправить его в больницу пришлось через суд, а обязанность по организации доставки пациента на койку была возложена на судебных приставов», — уточнили в пресс-службе судебных приставов региона. Больной ранее отбывал наказание в тюрьме, а сейчас жил в селе, не имея работы и семьи. Приставы для выполнения исполнительного производства, соблюдая необходимые меры защиты, проехали к месту его жительства, но ни там, ни дома у сожительницы его не нашли. Они выяснили, что он может находиться по месту ее работы в торговой точке, где продается одежда. Он стоял за прилавком и пил слабоалкогольный напиток. «Мужчина сказал, что о заболевании знает, осознает опасность, которую он представляет для людей, но ходить на обследование и лечение ему некогда. На место встречи с должником были незамедлительно вызваны врачи, с которыми была предварительная договоренность, больного сначала увезли на обследование в местную больницу, а затем уже доставили в специализированное медицинское учреждение для лечения», — добавили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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