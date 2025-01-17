«Посылку с СВО отправили назад»: в челябинском микрорайоне закрыли единственное отделение почты

В челябинском микрорайоне затопило канализацией единственное отделение почты

Посылку с СВО отправили обратно (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В поселке Федоровка, который считается одним из микрорайонов Челябинска, закрыли единственное отделение «Почты России». Помещение затопило канализацией. Люди переживают, что не могут получить посылки, письма от близких с СВО и пенсии. В пресс-службе «Почты России» заверили, что уже ищут новое помещение.

«Не могу получить посылку с СВО. По приложению, 28 декабря пришла и готова к вручению. Ездила каждый день, закрыто. И теперь отправлено на возврат», — говорит Надежда, жительница поселка Федоровка.

«У меня мама инвалид. Так ей приходится идти на улицу, чтобы получить пенсию (людей временно обслуживает передвижное почтовое отделение — прим. URA.RU). Я тоже жду письмо с СВО от брата. Скорее всего, уйдет назад», — написала в соцсети Виктория, жительница Федоровка.

Почтовое отделение на улице Якорной, 8 не работает из-за аварийного состояния, говорят местные жители. В помещении прорвало канализацию. Люди звонили на «горячую линию» «Почты России», но там им сказали, что якобы отделение работает в штатном режиме. «Я дозвонилась до „горячей линии“. У них сведения, что почтовое отделение работает, но мою жалобу приняли», — сообщила Надежда, жительница микрорайона Федоровка.

В пресс-службе «Почты России» заверили, что уже занимаются решением проблемы и ищут помещение для временного размещения. «Также направили обращения в управляющую компанию, прокуратуру Советского района, Государственную жилищную инспекции для устранения причин подтопления отделения. Сейчас жителей Федоровки обслуживает передвижное почтовое отделение. Сотрудники каждый выдают почтовые отправления, пенсию и социальные выплаты», — заверили в пресс-службе «Почты России».