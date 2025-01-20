В Перми резко подорожали поездки на такси

В Перми в 2024 году цены на такси выросли на 27%. Стоимость одного километра пути в декабре прошлого года достигла 46,5 рубля. Об этом сказано на сайте Росстата.
«Проезд в такси, в расчете на один километр пути в Перми. Январь 2024 года — 36,58 рубля. Декабрь 2024 года — 46,50 рубля», — сказано в отчете ведомства. Уточняется, что поездки в пермском такси самые дорогие в Приволжском федеральном округе.
По данным сервиса «Яндекс Такси», в новогодние праздники стоимость поездок продолжила увеличиваться. Средний чек вырос на 7% и достиг 352 рубля. По мнению аналитиков, ажиотажа на поездки не было. К такому же выводу пришли специалисты сервиса «Максим». По их сведениям, в декабре средний чек в такси вырос всего на 5%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!