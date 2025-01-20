В Перми резко подорожали поездки на такси

В Перми стоимость поездок на такси выросла на 27%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермское такси самое дорогое в ПФО
Пермское такси самое дорогое в ПФО Фото:

В Перми в 2024 году цены на такси выросли на 27%. Стоимость одного километра пути в декабре прошлого года достигла 46,5 рубля. Об этом сказано на сайте Росстата.

«Проезд в такси, в расчете на один километр пути в Перми. Январь 2024 года — 36,58 рубля. Декабрь 2024 года — 46,50 рубля», — сказано в отчете ведомства. Уточняется, что поездки в пермском такси самые дорогие в Приволжском федеральном округе.

По данным сервиса «Яндекс Такси», в новогодние праздники стоимость поездок продолжила увеличиваться. Средний чек вырос на 7% и достиг 352 рубля. По мнению аналитиков, ажиотажа на поездки не было. К такому же выводу пришли специалисты сервиса «Максим». По их сведениям, в декабре средний чек в такси вырос всего на 5%.

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В Перми в 2024 году цены на такси выросли на 27%. Стоимость одного километра пути в декабре прошлого года достигла 46,5 рубля. Об этом сказано на сайте Росстата. «Проезд в такси, в расчете на один километр пути в Перми. Январь 2024 года — 36,58 рубля. Декабрь 2024 года — 46,50 рубля», — сказано в отчете ведомства. Уточняется, что поездки в пермском такси самые дорогие в Приволжском федеральном округе. По данным сервиса «Яндекс Такси», в новогодние праздники стоимость поездок продолжила увеличиваться. Средний чек вырос на 7% и достиг 352 рубля. По мнению аналитиков, ажиотажа на поездки не было. К такому же выводу пришли специалисты сервиса «Максим». По их сведениям, в декабре средний чек в такси вырос всего на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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