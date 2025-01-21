Челябинские кадровики призвали не загружать персонал до изнеможения

© Служба новостей «URA.RU»
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Размеренный труд избавит от выгорания на работе и снизит текучесть кадров
Размеренный труд избавит от выгорания на работе и снизит текучесть кадров Фото:

Кадровики в Челябинске призвали отказаться от практики загружать персонал на работе до изнеможения. По мнению директора по рекрутингу ZeBrains Павла Сизова, это снизит текучесть кадров и предотвратит выгорание сотрудников.

«Побеждать в борьбе за человеческие ресурсы можно только с помощью грамотного менеджмента и организации рабочих процессов. Целью является не заставлять челябинцев работать до изнеможения, а создать условия при которых работа приносит удовольствие и стимулирует сотрудников», — пояснил URA.RU Сизов.

Чтобы избавить работников от рутинного труда, эксперт предложил активно внедрять автоматизацию и искусственный интеллект, устранить непродуктивные процессы на производстве и избыточную бюрократию. Также даст эффект, по мнению собеседника URA.RU, создание комфортных условий труда.

Применять новые подходы челябинским компаниям приходится в условиях острой нехватки кадров. Сизов назвал причины дефицита. При том, что производительность труда в России и других странах растет, увеличение с каждым годом все меньше. В то же время спрос на товары увеличивается, требуя выпускать продукции все больше.

Челябинск имеет возможности восполнять недостающие кадры за счет окраин. Однако с 2018 года рост численности города также замедлился. Конкурировать за кадры приходится не только между компаниями, но и с другими отраслями. Усиление межотраслевой мобильности и рост зарплат даже в низкооплачиваемых отраслях создали дополнительные вызовы для привлечения и удержания работников. В результате если в сфере IT на одну вакансию, по данным ZeBrains, приходится до семи претендентов, то в торговле их не хватает.

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Кадровики в Челябинске призвали отказаться от практики загружать персонал на работе до изнеможения. По мнению директора по рекрутингу ZeBrains Павла Сизова, это снизит текучесть кадров и предотвратит выгорание сотрудников. «Побеждать в борьбе за человеческие ресурсы можно только с помощью грамотного менеджмента и организации рабочих процессов. Целью является не заставлять челябинцев работать до изнеможения, а создать условия при которых работа приносит удовольствие и стимулирует сотрудников», — пояснил URA.RU Сизов. Чтобы избавить работников от рутинного труда, эксперт предложил активно внедрять автоматизацию и искусственный интеллект, устранить непродуктивные процессы на производстве и избыточную бюрократию. Также даст эффект, по мнению собеседника URA.RU, создание комфортных условий труда. Применять новые подходы челябинским компаниям приходится в условиях острой нехватки кадров. Сизов назвал причины дефицита. При том, что производительность труда в России и других странах растет, увеличение с каждым годом все меньше. В то же время спрос на товары увеличивается, требуя выпускать продукции все больше. Челябинск имеет возможности восполнять недостающие кадры за счет окраин. Однако с 2018 года рост численности города также замедлился. Конкурировать за кадры приходится не только между компаниями, но и с другими отраслями. Усиление межотраслевой мобильности и рост зарплат даже в низкооплачиваемых отраслях создали дополнительные вызовы для привлечения и удержания работников. В результате если в сфере IT на одну вакансию, по данным ZeBrains, приходится до семи претендентов, то в торговле их не хватает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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