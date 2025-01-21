Челябинские кадровики призвали не загружать персонал до изнеможения

Кадровики в Челябинске призвали отказаться от практики загружать персонал на работе до изнеможения. По мнению директора по рекрутингу ZeBrains Павла Сизова, это снизит текучесть кадров и предотвратит выгорание сотрудников.
«Побеждать в борьбе за человеческие ресурсы можно только с помощью грамотного менеджмента и организации рабочих процессов. Целью является не заставлять челябинцев работать до изнеможения, а создать условия при которых работа приносит удовольствие и стимулирует сотрудников», — пояснил URA.RU Сизов.
Чтобы избавить работников от рутинного труда, эксперт предложил активно внедрять автоматизацию и искусственный интеллект, устранить непродуктивные процессы на производстве и избыточную бюрократию. Также даст эффект, по мнению собеседника URA.RU, создание комфортных условий труда.
Применять новые подходы челябинским компаниям приходится в условиях острой нехватки кадров. Сизов назвал причины дефицита. При том, что производительность труда в России и других странах растет, увеличение с каждым годом все меньше. В то же время спрос на товары увеличивается, требуя выпускать продукции все больше.
Челябинск имеет возможности восполнять недостающие кадры за счет окраин. Однако с 2018 года рост численности города также замедлился. Конкурировать за кадры приходится не только между компаниями, но и с другими отраслями. Усиление межотраслевой мобильности и рост зарплат даже в низкооплачиваемых отраслях создали дополнительные вызовы для привлечения и удержания работников. В результате если в сфере IT на одну вакансию, по данным ZeBrains, приходится до семи претендентов, то в торговле их не хватает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!