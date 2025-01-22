Актеры Челябинского камерного театра сделали подарок к 90-летию народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, которая в 1993 году сыграла в Челябинске в спектакле «Уроки музыки». В Москву Талызиной в качестве презента отправили праздничного гуся и цветы, сообщили в пресс-службе театра.
«Сегодня юбилей великой актрисы Валентины Талызиной. Валентина Илларионовна не раз бывала в Челябинске, открывала фестивали „Камерата“ и сама выходила на сцену Камерного театра. В честь ее 90-летия мы отправили в Москву традиционный подарок — праздничного гуся от наших актеров», — написали в группе «Челябинский Камерный Театр» во «ВКонтакте.
Помимо гуся и букета, коллеги по спектаклю «Уроки музыки» записали видео поздравление с теплыми пожеланиями. Талызина в ответ также записала свою благодарность Камерному театру.
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