Челябинский камерный театр подарил гуся актрисе Талызиной к ее 90-летию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Талызина поблагодарила актеров Камерного театра за поздравления
Талызина поблагодарила актеров Камерного театра за поздравления Фото:

Актеры Челябинского камерного театра сделали подарок к 90-летию народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, которая в 1993 году сыграла в Челябинске в спектакле «Уроки музыки». В Москву Талызиной в качестве презента отправили праздничного гуся и цветы, сообщили в пресс-службе театра.

«Сегодня юбилей великой актрисы Валентины Талызиной. Валентина Илларионовна не раз бывала в Челябинске, открывала фестивали „Камерата“ и сама выходила на сцену Камерного театра. В честь ее 90-летия мы отправили в Москву традиционный подарок — праздничного гуся от наших актеров», — написали в группе «Челябинский Камерный Театр» во «ВКонтакте.

Помимо гуся и букета, коллеги по спектаклю «Уроки музыки» записали видео поздравление с теплыми пожеланиями. Талызина в ответ также записала свою благодарность Камерному театру. 

Гуся артистке отправили в замороженном виде
Гуся артистке отправили в замороженном виде
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актеры Челябинского камерного театра сделали подарок к 90-летию народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, которая в 1993 году сыграла в Челябинске в спектакле «Уроки музыки». В Москву Талызиной в качестве презента отправили праздничного гуся и цветы, сообщили в пресс-службе театра. «Сегодня юбилей великой актрисы Валентины Талызиной. Валентина Илларионовна не раз бывала в Челябинске, открывала фестивали „Камерата“ и сама выходила на сцену Камерного театра. В честь ее 90-летия мы отправили в Москву традиционный подарок — праздничного гуся от наших актеров», — написали в группе «Челябинский Камерный Театр» во «ВКонтакте. Помимо гуся и букета, коллеги по спектаклю «Уроки музыки» записали видео поздравление с теплыми пожеланиями. Талызина в ответ также записала свою благодарность Камерному театру. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...