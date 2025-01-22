Выросло число погибших при пожаре в турецком отеле

Число жертв пожара в отеле турецкого горнолыжного курорта Карталкая увеличилось до 79. Об этом сообщили местные СМИ. Ранее было известно о 76 погибших.
«Число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая увеличилось до 79 в результате проведенных анализов ДНК», — сообщили в турецком издании Sabah со ссылкой на генпрокуратуру республики Болу. До данного сообщения было известно о 76 погибших, из них 52 были опознаны, 45 — переданы семьям.
Ранее стало известно, что в отеле Grand Kartal на курорте Карталкая в провинции Болу произошел пожар. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в похоронах депутатской семьи Гюльтекин и не сдержал слез. На данный момент в рамках расследования арестованы девять человек.
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