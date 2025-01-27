В Перми редкое артиллерийское орудие попало в ДТП. Видео

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В ДТП с «Магнолией» другие автомобили не пострадали
В ДТП с «Магнолией» другие автомобили не пострадали Фото:

В Перми самоходное артиллерийское орудие «Магнолия» съехало с перевозившей его военной машины в забор частного дома. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель».

«Вечером 25 января на улицах Перми в ДТП попало редкое 120-мм САО „Магнолия“. Оно съехало на повороте с трала в забор», — сказано в сообщении.

Уточняется, что САО «Магнолия» разработали в ЦНИИ «Буревестник» для работы на севере. Орудие начали производить на «Уралвагонзаводе» в августе 2022 года, но информации о поставках в Вооруженные силы РФ с тех пор не было.

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В Перми самоходное артиллерийское орудие «Магнолия» съехало с перевозившей его военной машины в забор частного дома. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель». «Вечером 25 января на улицах Перми в ДТП попало редкое 120-мм САО „Магнолия“. Оно съехало на повороте с трала в забор», — сказано в сообщении. Уточняется, что САО «Магнолия» разработали в ЦНИИ «Буревестник» для работы на севере. Орудие начали производить на «Уралвагонзаводе» в августе 2022 года, но информации о поставках в Вооруженные силы РФ с тех пор не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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