В ДТП с «Магнолией» другие автомобили не пострадали
В Перми самоходное артиллерийское орудие «Магнолия» съехало с перевозившей его военной машины в забор частного дома. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель».
«Вечером 25 января на улицах Перми в ДТП попало редкое 120-мм САО „Магнолия“. Оно съехало на повороте с трала в забор», — сказано в сообщении.
Уточняется, что САО «Магнолия» разработали в ЦНИИ «Буревестник» для работы на севере. Орудие начали производить на «Уралвагонзаводе» в августе 2022 года, но информации о поставках в Вооруженные силы РФ с тех пор не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!