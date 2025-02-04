Названы самые «матерящиеся» профессии культурной столицы

Использование нецензурной лексики на работе в Санкт-Петербурге
Почти 60% петербуржцев признались в использовании нецензурных выражений на рабочем месте. Но несмотря на высокую распространенность матерной лексики, большинство петербуржцев считают ее использование на работе неприемлемым.
«Петербуржцы довольно часто используют нецензурные выражения в общении с коллегами — об этом заявили сразу 59% опрошенных. Из них 31% петербуржцев добавляют ненормативную лексику в свою речь только в моменты эмоционального накала, 19% иногда употребляют мат независимо от обстоятельств, а еще 9% регулярно матерятся на работе», — согласно опросу, проведенному hh.ru. Данными поделилась пресс-служба HeadHunter.
Наименьшее количество матерящихся сотрудников наблюдается среди финансистов, бухгалтеров и медиков. В то же время, рабочий персонал, юристы, маркетологи и IT-специалисты чаще других используют ненормативную лексику в общении с коллегами.
Молодежь в возрасте от 18 до 34 лет более лояльна к использованию матерной лексики по сравнению с более старшим поколением. Мужчины также в два раза чаще женщин относятся к мату на работе положительно. 28% петербуржцев работают в условиях строгого запрета на нецензурные выражения. В 60% компаний запрещено использовать мат в официальной коммуникации, но допускается в неформальной. В 12% компаний мат является нормой, особенно это касается сфер закупок, производства и рабочего персонала. Хотя в большинстве случаев наказаний за мат нет, в некоторых компаниях за это могут оштрафовать или вынести устное взыскание.
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