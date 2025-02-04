Названы самые «матерящиеся» профессии культурной столицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наименьшее количество матерящихся сотрудников наблюдается среди финансистов, бухгалтеров и медиков
Наименьшее количество матерящихся сотрудников наблюдается среди финансистов, бухгалтеров и медиков Фото:

Использование нецензурной лексики на работе в Санкт-Петербурге

Почти 60% петербуржцев признались в использовании нецензурных выражений на рабочем месте. Но несмотря на высокую распространенность матерной лексики, большинство петербуржцев считают ее использование на работе неприемлемым.

«Петербуржцы довольно часто используют нецензурные выражения в общении с коллегами — об этом заявили сразу 59% опрошенных. Из них 31% петербуржцев добавляют ненормативную лексику в свою речь только в моменты эмоционального накала, 19% иногда употребляют мат независимо от обстоятельств, а еще 9% регулярно матерятся на работе», — согласно опросу, проведенному hh.ru. Данными поделилась пресс-служба HeadHunter.

Наименьшее количество матерящихся сотрудников наблюдается среди финансистов, бухгалтеров и медиков. В то же время, рабочий персонал, юристы, маркетологи и IT-специалисты чаще других используют ненормативную лексику в общении с коллегами.

Молодежь в возрасте от 18 до 34 лет более лояльна к использованию матерной лексики по сравнению с более старшим поколением. Мужчины также в два раза чаще женщин относятся к мату на работе положительно. 28% петербуржцев работают в условиях строгого запрета на нецензурные выражения. В 60% компаний запрещено использовать мат в официальной коммуникации, но допускается в неформальной. В 12% компаний мат является нормой, особенно это касается сфер закупок, производства и рабочего персонала. Хотя в большинстве случаев наказаний за мат нет, в некоторых компаниях за это могут оштрафовать или вынести устное взыскание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Использование нецензурной лексики на работе в Санкт-Петербурге Почти 60% петербуржцев признались в использовании нецензурных выражений на рабочем месте. Но несмотря на высокую распространенность матерной лексики, большинство петербуржцев считают ее использование на работе неприемлемым. «Петербуржцы довольно часто используют нецензурные выражения в общении с коллегами — об этом заявили сразу 59% опрошенных. Из них 31% петербуржцев добавляют ненормативную лексику в свою речь только в моменты эмоционального накала, 19% иногда употребляют мат независимо от обстоятельств, а еще 9% регулярно матерятся на работе», — согласно опросу, проведенному hh.ru. Данными поделилась пресс-служба HeadHunter. Наименьшее количество матерящихся сотрудников наблюдается среди финансистов, бухгалтеров и медиков. В то же время, рабочий персонал, юристы, маркетологи и IT-специалисты чаще других используют ненормативную лексику в общении с коллегами. Молодежь в возрасте от 18 до 34 лет более лояльна к использованию матерной лексики по сравнению с более старшим поколением. Мужчины также в два раза чаще женщин относятся к мату на работе положительно. 28% петербуржцев работают в условиях строгого запрета на нецензурные выражения. В 60% компаний запрещено использовать мат в официальной коммуникации, но допускается в неформальной. В 12% компаний мат является нормой, особенно это касается сфер закупок, производства и рабочего персонала. Хотя в большинстве случаев наказаний за мат нет, в некоторых компаниях за это могут оштрафовать или вынести устное взыскание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...