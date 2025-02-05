Голый труп нашли в хижине в лесу Екатеринбурга

Тело обнаружили в Верх-Исетском районе (архивное фото)
В Екатеринбурге в лесу в хижине обнаружили мертвого голого мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
По его словам, тело нашли двое прохожих вечером 5 февраля в лесополосе на улице Светлореченской (Верх-Исетский район). «По предварительным данным, скончался пенсионер», — сообщил инсайдер агентства.
Смерть не носит криминальный характер, добавил источник в силовой среде. В областном СУ СК от комментариев воздержались.
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