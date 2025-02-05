05 февраля 2025

Голый труп нашли в хижине в лесу Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, зимний лес
Тело обнаружили в Верх-Исетском районе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в лесу в хижине обнаружили мертвого голого мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

По его словам, тело нашли двое прохожих вечером 5 февраля в лесополосе на улице Светлореченской (Верх-Исетский район). «По предварительным данным, скончался пенсионер», — сообщил инсайдер агентства.

Смерть не носит криминальный характер, добавил источник в силовой среде. В областном СУ СК от комментариев воздержались.

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В Екатеринбурге в лесу в хижине обнаружили мертвого голого мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. По его словам, тело нашли двое прохожих вечером 5 февраля в лесополосе на улице Светлореченской (Верх-Исетский район). «По предварительным данным, скончался пенсионер», — сообщил инсайдер агентства. Смерть не носит криминальный характер, добавил источник в силовой среде. В областном СУ СК от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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