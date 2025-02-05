Губернатор Челябинской области принял участие в открытии шахматного клуба заслуженного шахматиста РФ и чемпиона мира по быстрым шахматам Сергея Карякина. Информацию передает корреспондент URA.RU из штаба общественной поддержки ЕР.
«Шахматы очень любят в нашем регионе. Уверен, что с открытием этой площадки этот вид спорта в нашем регионе получит новый импульс. Турнир по шахматам в клубе Сергея Карякина объявляют открытым!» — передает слова Текслера корреспондент URA.RU.
В момент церемонии открытия глава региона и чемпион оставили на стенде послания клубу. Текслер пожелал будущий членам клуба успехов во всем, а Карякин емко написал — «Шах и мат». В завершении торжественной части Карякин также подарил губернатору шахматный набор, на котором вместе со своей подписью оставил фразу «с наилучшими пожеланиями».
По всей России в штабах общественной поддержки открыто более 50 клубов Карякина. Членство в организации позволяет не только общаться с другими шахматистами, но и участвовать в турнирах и обучающих программах. Попасть в клуб можно бесплатно.
Сергей Карякин в 2002 году стал самым молодым гроссмейстером в истории, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда чемпиону было 12 лет. В 2012 году он стал чемпионом мира по быстрым шахматам, а в 2015 году — обладателем кубка мира. Среди достижений шахматиста — неоднократные победы в чемпионатах мирового уровня. В Совете Федерации Карякин занимает пост сенатора от Республики Крым.
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