05 февраля 2025

С погибшим на СВО медиком Аблиным простились в Челябинской области. Фото

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Мужчина погиб в ходе атаки врага
Мужчина погиб в ходе атаки врага Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Златоусте Челябинской области простились с погибшим на СВО 45-летним фельдшером скорой помощи Григорием Аблиным. Об этом сообщили знакомые погибшего. 

«Сегодня Златоуст простился с Григорием Аблиным (24.04.1980 г.р.). Григорий много лет работал медиком в скорой помощи», — написали знакомые погибшего в группе местного СМИ «Наш Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». Попрощаться с погибшим приехали медики Златоуста, Миасса и Чебаркуля прямо на каретах скорой помощи. 

Аблин ушел на фронт, чтобы помогать бойцам. Он погиб в декабре 2024 в ходе атаки врага.

На прощание с коллегой приехали медики из Миасса и Чебаркуля
На прощание с коллегой приехали медики из Миасса и Чебаркуля
Фото:

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В городе Златоусте Челябинской области простились с погибшим на СВО 45-летним фельдшером скорой помощи Григорием Аблиным. Об этом сообщили знакомые погибшего.  «Сегодня Златоуст простился с Григорием Аблиным (24.04.1980 г.р.). Григорий много лет работал медиком в скорой помощи», — написали знакомые погибшего в группе местного СМИ «Наш Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». Попрощаться с погибшим приехали медики Златоуста, Миасса и Чебаркуля прямо на каретах скорой помощи.  Аблин ушел на фронт, чтобы помогать бойцам. Он погиб в декабре 2024 в ходе атаки врага.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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