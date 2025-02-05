В городе Златоусте Челябинской области простились с погибшим на СВО 45-летним фельдшером скорой помощи Григорием Аблиным. Об этом сообщили знакомые погибшего.
«Сегодня Златоуст простился с Григорием Аблиным (24.04.1980 г.р.). Григорий много лет работал медиком в скорой помощи», — написали знакомые погибшего в группе местного СМИ «Наш Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». Попрощаться с погибшим приехали медики Златоуста, Миасса и Чебаркуля прямо на каретах скорой помощи.
Аблин ушел на фронт, чтобы помогать бойцам. Он погиб в декабре 2024 в ходе атаки врага.
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