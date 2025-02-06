Трудных подростков хотят отправлять в монастыри на перевоспитание

В России предложили отправлять на перевоспитание в монастыри трудных подростков. Такую идею высказал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он уверен, что монастыри могут стать местом духовного возрождения для молодежи.
«Монастыри традиционно являются центрами духовного возрождения. Ограниченное время пребывания трудных подростков в монастырской обстановке может стать переломным моментом в их жизни», — объяснил Иванов в разговоре с Общественной Службой новостей. Иванов подчеркнул, что важно не только исправить поведение молодых людей, но и дать им возможность духовно развиваться.
Депутат также предложил разработать специальные программы для подготовки наставников из числа священнослужителей, а также создать методические пособия и регулярно проводить тренинги и семинары для них. Иванов уверен, что пребывание подростков в монастырях, где они будут заниматься трудовой деятельностью, следовать строгому расписанию и общаться с монахами, поможет им найти новые жизненные ориентиры в будущем.
В 2024 году среди молодых людей стало набирать популярность новое явление, известное как монастыринг. Это тренд включает в себя временное пребывание в монастырях и участие в монашеских трудах. Многие молодые люди обращаются к этому способу в поисках душевного спокойствия, предпочитая религиозные общины в качестве убежища от повседневных забот.
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