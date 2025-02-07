07 февраля 2025

Челябинцы определились с тройкой городов для отдыха весной

Челябинцы отправятся в Санкт- Петербург, Сочи и Казань, чтобы отдохнуть весной
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы выбрали Санкт-Петербург для отдыха весной
Челябинцы выбрали Санкт-Петербург для отдыха весной Фото:

Самым востребованным направлением для отдыха весной среди жителей Челябинской области стал Санкт-Петербург. На втором месте оказался город Сочи, на третьем — Казань. Статистикой поделились эксперты «Авито Путешествия».

«Самым популярным туристическим направлением на весну 2025 года у россиян стал Санкт-Петербург. Второе место по популярности занял Сочи. Замыкает тройку лидеров Казань», — говорится в исследовании аналитиков сервиса бронирования жилья.

За билет и два дня проживания в съемной квартире Северной столицы придется отдать 35,8 тысячи рублей за двоих. В Сочи цена будет около 61 тысячи рублей за пару, а в Казани — 33,4 тысячи. Калининград и Екатеринбург также вошли в пятерку самых популярных направлений этой весны. По данным исследований, стоимость поездки для двух человек с арендой жилья составляет в Калининграде 36 532 рубля, а в Екатеринбурге — 37 100 рублей.

Как ранее писало URA.RU, челябинцы стали отказываться от летнего отдыха на черноморском побережье из-за разлива мазута. Каждый пятый работающий житель города признался в беседе с SuperJob, что планировал посетить российские южные курорты. Но после экологической катастрофы 17% задумались о возможности такого путешествия. 

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Самым востребованным направлением для отдыха весной среди жителей Челябинской области стал Санкт-Петербург. На втором месте оказался город Сочи, на третьем — Казань. Статистикой поделились эксперты «Авито Путешествия». «Самым популярным туристическим направлением на весну 2025 года у россиян стал Санкт-Петербург. Второе место по популярности занял Сочи. Замыкает тройку лидеров Казань», — говорится в исследовании аналитиков сервиса бронирования жилья. За билет и два дня проживания в съемной квартире Северной столицы придется отдать 35,8 тысячи рублей за двоих. В Сочи цена будет около 61 тысячи рублей за пару, а в Казани — 33,4 тысячи. Калининград и Екатеринбург также вошли в пятерку самых популярных направлений этой весны. По данным исследований, стоимость поездки для двух человек с арендой жилья составляет в Калининграде 36 532 рубля, а в Екатеринбурге — 37 100 рублей. Как ранее писало URA.RU, челябинцы стали отказываться от летнего отдыха на черноморском побережье из-за разлива мазута. Каждый пятый работающий житель города признался в беседе с SuperJob, что планировал посетить российские южные курорты. Но после экологической катастрофы 17% задумались о возможности такого путешествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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