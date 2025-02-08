Прокуратура взялась за руководство садика в Челябинске из-за побега ребенка

Прокуратура Калининского района Челябинска потребовала привлечь к ответственности должностных лиц детского сада за самовольный уход шестилетнего ребенка. Проверка показала, что мальчик остался без присмотра из-за невнимательности воспитателя, а заведующему дошкольного учреждения теперь грозит крупный штраф. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Установлено, что в конце января воспитатель детсада не убедилась в том, что все воспитанники построились для возвращения с прогулки. Мальчик, оставшись без присмотра, покинул территорию садика. В отношении заведующего детсада возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций)», — говорится в заявлении надзорного ведомства.
Прокурором руководителю дошкольного образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Дело направлено для рассмотрения мировому судье. Заведующему грозит административный штраф в размере от десяти до 30 тысяч рублей.
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