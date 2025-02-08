08 февраля 2025
07 февраля 2025

Прокуратура взялась за руководство садика в Челябинске из-за побега ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении заведующего детсада возбуждено административное дело
В отношении заведующего детсада возбуждено административное дело Фото:

Прокуратура Калининского района Челябинска потребовала привлечь к ответственности должностных лиц детского сада за самовольный уход шестилетнего ребенка. Проверка показала, что мальчик остался без присмотра из-за невнимательности воспитателя, а заведующему дошкольного учреждения теперь грозит крупный штраф. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что в конце января воспитатель детсада не убедилась в том, что все воспитанники построились для возвращения с прогулки. Мальчик, оставшись без присмотра, покинул территорию садика. В отношении заведующего детсада возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций)», — говорится в заявлении надзорного ведомства. 

Прокурором руководителю дошкольного образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Дело направлено для рассмотрения мировому судье. Заведующему грозит административный штраф в размере от десяти до 30 тысяч рублей.

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Прокуратура Калининского района Челябинска потребовала привлечь к ответственности должностных лиц детского сада за самовольный уход шестилетнего ребенка. Проверка показала, что мальчик остался без присмотра из-за невнимательности воспитателя, а заведующему дошкольного учреждения теперь грозит крупный штраф. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Установлено, что в конце января воспитатель детсада не убедилась в том, что все воспитанники построились для возвращения с прогулки. Мальчик, оставшись без присмотра, покинул территорию садика. В отношении заведующего детсада возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций)», — говорится в заявлении надзорного ведомства.  Прокурором руководителю дошкольного образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Дело направлено для рассмотрения мировому судье. Заведующему грозит административный штраф в размере от десяти до 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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