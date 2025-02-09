Арктическое вторжение ждет Свердловскую область

В Свердловской области ближе к середине недели ожидается арктическое вторжение. Температура воздуха начнет опускаться после 11 февраля. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Арктическая воздушная масса со стороны Таймыра и моря Лаптевых устремится и на территорию Западной Сибири, и на Урал, и на европейскую часть страны», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что температура в регионе останется близкой к климатической норме.
Днем 10 февраля столбики термометров поднимутся до значений от -3 до -2 градусов. В последующие дни, с 11 по 16 февраля, прогнозируется постепенное понижение температуры. К выходным температура ночью может достигнуть -14 градусов, днем — до -9 градусов.
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