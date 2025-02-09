09 февраля 2025
08 февраля 2025

Арктическое вторжение ждет Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха упадет до -14 градусов Фото:

В Свердловской области ближе к середине недели ожидается арктическое вторжение. Температура воздуха начнет опускаться после 11 февраля. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Арктическая воздушная масса со стороны Таймыра и моря Лаптевых устремится и на территорию Западной Сибири, и на Урал, и на европейскую часть страны», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что температура в регионе останется близкой к климатической норме.

Днем 10 февраля столбики термометров поднимутся до значений от -3 до -2 градусов. В последующие дни, с 11 по 16 февраля, прогнозируется постепенное понижение температуры. К выходным температура ночью может достигнуть -14 градусов, днем — до -9 градусов.

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В Свердловской области ближе к середине недели ожидается арктическое вторжение. Температура воздуха начнет опускаться после 11 февраля. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Арктическая воздушная масса со стороны Таймыра и моря Лаптевых устремится и на территорию Западной Сибири, и на Урал, и на европейскую часть страны», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отметил, что температура в регионе останется близкой к климатической норме. Днем 10 февраля столбики термометров поднимутся до значений от -3 до -2 градусов. В последующие дни, с 11 по 16 февраля, прогнозируется постепенное понижение температуры. К выходным температура ночью может достигнуть -14 градусов, днем — до -9 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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