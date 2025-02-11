11 февраля 2025

Роспотребнадзор ХМАО закрыл онлайн-магазин по продаже вейпов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор через суд добился блокировки страницы «Вконтакте» по продаже вейпов
Роспотребнадзор через суд добился блокировки страницы «Вконтакте» по продаже вейпов Фото:

Роспотребнадзор ХМАО через суд добился блокировки страницы в соцсети «Вконтакте», которая торговала вейпами и жидкостями для них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Юристы Роспотребнадзора направили исковое заявление в суд о признании информации, размещенной в группе „Vape Барахолка „Нижневартовск“ социальной сети „ВКонтакте“, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Суд иск удовлетворил, решение вступило в законную силу 01 декабря 2024 года, сайт заблокирован“, — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее агентство писало, что Роспотребнадзор накрыл в ХМАО нелегальную партию жидкости для вейпов. Суд оштрафовал предпринимателя на 30 000 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор ХМАО через суд добился блокировки страницы в соцсети «Вконтакте», которая торговала вейпами и жидкостями для них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Юристы Роспотребнадзора направили исковое заявление в суд о признании информации, размещенной в группе „Vape Барахолка „Нижневартовск“ социальной сети „ВКонтакте“, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Суд иск удовлетворил, решение вступило в законную силу 01 декабря 2024 года, сайт заблокирован“, — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее агентство писало, что Роспотребнадзор накрыл в ХМАО нелегальную партию жидкости для вейпов. Суд оштрафовал предпринимателя на 30 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...