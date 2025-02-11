Роспотребнадзор ХМАО закрыл онлайн-магазин по продаже вейпов

Роспотребнадзор ХМАО через суд добился блокировки страницы в соцсети «Вконтакте», которая торговала вейпами и жидкостями для них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Юристы Роспотребнадзора направили исковое заявление в суд о признании информации, размещенной в группе „Vape Барахолка „Нижневартовск“ социальной сети „ВКонтакте“, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Суд иск удовлетворил, решение вступило в законную силу 01 декабря 2024 года, сайт заблокирован“, — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее агентство писало, что Роспотребнадзор накрыл в ХМАО нелегальную партию жидкости для вейпов. Суд оштрафовал предпринимателя на 30 000 рублей.
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