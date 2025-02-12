«В бронированный автомобиль не села»: спикер заксо раскрыла детали опасных поездок на фронт. Фото

Свердловские депутаты отвезли на фронт десятки мотоциклов, дроны и «Ниву»

12 февраля 2025 в 20:02 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина с депутатами начали помогать ДНР и ЛНР сразу после начала СВО Фото: управление информполитики заксобрания Делегация свердловских депутатов вернулась из Донецкой народной республики, куда ездила с гуманитарной миссией и для обмена опытом с местными коллегами. Парламентарии отвезли бойцам 32 мотоцикла, автомобиль «Нива», FPV-дроны, генератор, масксети, одеяла и подушки для госпиталей, шерстяные носки и многое другое — всего две фуры. А спикер парламента Людмила Бабушкина, делясь с журналистами впечатлениями, вспомнила свою первую поездку в зону СВО. Новость по теме Свердловские депутаты выехали в Донецк. Фото «… Когда мне принесли каску, перчатки, бронежилет, очки — тяжелые, не поднять — я посидела, подумала: едем туда, где опасно, но я буду встречаться с людьми, у которых ни бронежилета, ни очков, ни перчаток. Какая будет доверительная беседа? Я все оставила в кабинете», — поделилась она. А депутат Тарас Исаков, военный со стажем, рассказал еще одну подробность — когда Бабушкиной дали бронированный автомобиль для поездок, она от него отказалась. В ДНР они ездили вчетвером — вместе с депутатами Вячеславом Вегнером и Вячеславом Брозовским. Для них это уже 18-й гуманитарный конвой с начала СВО. «Грузы совершенно разного назначения: это и FPV-дроны, и маленькие разведывательные. В этот раз Вячеслав Пиусович [Брозовский] закупил больше 50 мотоциклов, 32 из которых мы раздали по подразделениям. Это очень хорошая техника, в которой нуждаются ребята, чтобы быстрее делать прорывы. Сделали очень хороший автомобиль, бронированную „Ниву“, по которой уже было несколько попаданий, но она все еще ездит. Буквально сегодня уже грузится следующая машина. Количество грузов, которые идут из Свердловской области, впечатляет», — прокомментировал он. Среди техники, которую отправили бойцам — дроны ZANOZA, делать которые помогает Брозовский. Как рассказал он сам, свердловские беспилотники уже подбили пять танков, больше 100 пикапов, множество БМП и БТР. «Мы отвезли новую партию около 270 штук, ждем результаты от ребят. Машина получилась хорошая — так говорят те, кто умеет летать. Проект в плане народного ВПК показал свою эффективность», — прокомментировал он. Коллеги добавили: сейчас Брозовского пригласили в качестве эксперта в военно-экспертный совет при президенте. В ДНР депутаты также встретились с коллегами из местного Народного совета telegram-канал Людмилы Бабушкиной . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Делегация свердловских депутатов вернулась из Донецкой народной республики, куда ездила с гуманитарной миссией и для обмена опытом с местными коллегами. Парламентарии отвезли бойцам 32 мотоцикла, автомобиль «Нива», FPV-дроны, генератор, масксети, одеяла и подушки для госпиталей, шерстяные носки и многое другое — всего две фуры. А спикер парламента Людмила Бабушкина, делясь с журналистами впечатлениями, вспомнила свою первую поездку в зону СВО. «… Когда мне принесли каску, перчатки, бронежилет, очки — тяжелые, не поднять — я посидела, подумала: едем туда, где опасно, но я буду встречаться с людьми, у которых ни бронежилета, ни очков, ни перчаток. Какая будет доверительная беседа? Я все оставила в кабинете», — поделилась она. А депутат Тарас Исаков, военный со стажем, рассказал еще одну подробность — когда Бабушкиной дали бронированный автомобиль для поездок, она от него отказалась. В ДНР они ездили вчетвером — вместе с депутатами Вячеславом Вегнером и Вячеславом Брозовским. Для них это уже 18-й гуманитарный конвой с начала СВО. «Грузы совершенно разного назначения: это и FPV-дроны, и маленькие разведывательные. В этот раз Вячеслав Пиусович [Брозовский] закупил больше 50 мотоциклов, 32 из которых мы раздали по подразделениям. Это очень хорошая техника, в которой нуждаются ребята, чтобы быстрее делать прорывы. Сделали очень хороший автомобиль, бронированную „Ниву“, по которой уже было несколько попаданий, но она все еще ездит. Буквально сегодня уже грузится следующая машина. Количество грузов, которые идут из Свердловской области, впечатляет», — прокомментировал он. Среди техники, которую отправили бойцам — дроны ZANOZA, делать которые помогает Брозовский. Как рассказал он сам, свердловские беспилотники уже подбили пять танков, больше 100 пикапов, множество БМП и БТР. «Мы отвезли новую партию около 270 штук, ждем результаты от ребят. Машина получилась хорошая — так говорят те, кто умеет летать. Проект в плане народного ВПК показал свою эффективность», — прокомментировал он. Коллеги добавили: сейчас Брозовского пригласили в качестве эксперта в военно-экспертный совет при президенте.