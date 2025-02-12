В Челябинске отменят популярный автобус в Казахстан

С 14 февраля перестанет ходить автобус № 605 «Челябинск — Рудный» — до Казахстана. Об этом сообщают региональные СМИ.
«В „Пятом автобусном парке“ объяснили: истек срок договора, документы на новый срок находятся на согласовании в миндортрансе. В миндотрансе региона уточнили, что утверждение международных маршрутов зависит от Минтранса РФ», — сообщает сайт «74.ру». При этом уточняется, что автобусы по этому маршруту всегда ходили полными.
На данный момент информация о поездках в Рудный следующая. 13 февраля рейс№ 605 курсирует последний день. В течение двух недель должен быть запущен маршрут № 527 (Челябинск — Лисаковск) через Рудный. Маршрут № 605 хотят сохранить, но в какие сроки это будет сделано, пока неясно.
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