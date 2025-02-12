12 февраля 2025

Екатеринбуржцы стали замечать на улице останки животных

На Сортировке и Синих камнях найдены останки животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Трупы животных разбросаны на мусорке
Трупы животных разбросаны на мусорке Фото:

В Екатеринбурге неизвестные выбрасывают шкуры и трупы животных на улицу. Останки находили в микрорайонах Синие камни и Сортировка. Об этом сообщают очевидцы.

«Переход между синими камнями и чистопольский. Кто-то выкинул шкуры, головы животных. Это все растаскивают бродячие собаки и зверьё. Кто сделал это непонятно. Еще один труп неизвестного животного был обнаружен на Теплоходном проезде, 5», — передает слова подписчиков telegram-канала «Злой Екб».

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В Екатеринбурге неизвестные выбрасывают шкуры и трупы животных на улицу. Останки находили в микрорайонах Синие камни и Сортировка. Об этом сообщают очевидцы. «Переход между синими камнями и чистопольский. Кто-то выкинул шкуры, головы животных. Это все растаскивают бродячие собаки и зверьё. Кто сделал это непонятно. Еще один труп неизвестного животного был обнаружен на Теплоходном проезде, 5», — передает слова подписчиков telegram-канала «Злой Екб».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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