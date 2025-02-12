Екатеринбуржцы стали замечать на улице останки животных

Трупы животных разбросаны на мусорке
В Екатеринбурге неизвестные выбрасывают шкуры и трупы животных на улицу. Останки находили в микрорайонах Синие камни и Сортировка. Об этом сообщают очевидцы.
«Переход между синими камнями и чистопольский. Кто-то выкинул шкуры, головы животных. Это все растаскивают бродячие собаки и зверьё. Кто сделал это непонятно. Еще один труп неизвестного животного был обнаружен на Теплоходном проезде, 5», — передает слова подписчиков telegram-канала «Злой Екб».
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