Прокуратура помогла участнику СВО из Верхней Пышмы получить выплату за ранение

В Верхней Пышме прокуратура помогла участнику СВО получить выплату за ранение. До этого мужчине было отказано в социальной поддержке, у него отсутствовало подтверждение. Об этом говорится на сайте прокуратуры Свердловской области.
«Проведенная прокуратурой Верхней Пышмы проверка показала, что в ноябре 2022 года заявитель вступил в состав организации, содействующей выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО. За участие в боевых столкновениях он награжден государственными наградами», — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура отмечает, что при выполнении боевых задач, мужчина получил ранение кисти. Надзорным органом было направлено исковое заявление в суд, который согласился с мнением ведомства и постановил управлению социальной политики № 23 выплатить истцу 150 тысяч рублей.
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