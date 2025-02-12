12 февраля 2025

Прокуратура помогла участнику СВО из Верхней Пышмы получить выплату за ранение

Суд постановил выплатить участнику СВО 150 тысяч рублей за ранение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура помогла участнику СВО
Прокуратура помогла участнику СВО Фото:

В Верхней Пышме прокуратура помогла участнику СВО получить выплату за ранение. До этого мужчине было отказано в социальной поддержке, у него отсутствовало подтверждение. Об этом говорится на сайте прокуратуры Свердловской области.

«Проведенная прокуратурой Верхней Пышмы проверка показала, что в ноябре 2022 года заявитель вступил в состав организации, содействующей выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО. За участие в боевых столкновениях он награжден государственными наградами», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура отмечает, что при выполнении боевых задач, мужчина получил ранение кисти. Надзорным органом было направлено исковое заявление в суд, который согласился с мнением ведомства и постановил управлению социальной политики № 23 выплатить истцу 150 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Пышме прокуратура помогла участнику СВО получить выплату за ранение. До этого мужчине было отказано в социальной поддержке, у него отсутствовало подтверждение. Об этом говорится на сайте прокуратуры Свердловской области. «Проведенная прокуратурой Верхней Пышмы проверка показала, что в ноябре 2022 года заявитель вступил в состав организации, содействующей выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО. За участие в боевых столкновениях он награжден государственными наградами», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура отмечает, что при выполнении боевых задач, мужчина получил ранение кисти. Надзорным органом было направлено исковое заявление в суд, который согласился с мнением ведомства и постановил управлению социальной политики № 23 выплатить истцу 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...