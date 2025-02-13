Вдову актера Николая Караченцова доставили в больницу из-за хрипов

Shot: вдова Караченцова Поргина попала в больницу из-за проблем с легкими
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Актриса Поргина провела неделю в больнице из-за хрипов
Актриса Поргина провела неделю в больнице из-за хрипов Фото:

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина госпитализирована из-за проблем с легкими. 76-летняя актриса обратилась к врачам с жалобами на высокую температуру, сильный кашель и головокружение, после чего ее направили в пульмонологическое отделение одной из столичных больниц, пишет telegram-канал Shot. 

«76-летняя актриса Людмила Поргина пожаловалась врачам на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость. Ее госпитализировали в пульмонологическое отделение», — говорится в материале. Сообщается, что в больнице у Поргиной были обнаружены хрипы при дыхании, что указывает на возможные серьезные проблемы с легкими.

Актриса провела в медицинском учреждении около недели, после чего была выписана домой. Сейчас Поргина находится дома и продолжает лечение по всем рекомендациям врачей.

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Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина госпитализирована из-за проблем с легкими. 76-летняя актриса обратилась к врачам с жалобами на высокую температуру, сильный кашель и головокружение, после чего ее направили в пульмонологическое отделение одной из столичных больниц, пишет telegram-канал Shot.  «76-летняя актриса Людмила Поргина пожаловалась врачам на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость. Ее госпитализировали в пульмонологическое отделение», — говорится в материале. Сообщается, что в больнице у Поргиной были обнаружены хрипы при дыхании, что указывает на возможные серьезные проблемы с легкими. Актриса провела в медицинском учреждении около недели, после чего была выписана домой. Сейчас Поргина находится дома и продолжает лечение по всем рекомендациям врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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