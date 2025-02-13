13 февраля 2025

Миллионы тюльпанов: как в Свердловской области выращивают самые популярные весенние цветы. Фото, видео

В Свердловской области к 8 Марта вырастили два миллиона тюльпанов
© Служба новостей «URA.RU»
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В теплице растет 30 сортов тюльпанов
В теплице растет 30 сортов тюльпанов Фото:

В селе Арамашево (Алапаевский район, Свердловская область) расположена теплица, где выращивают около двух миллионов голландских тюльпанов. Корреспондент URA.RU побывал в одном из самых больших хозяйств региона, своими глазами увидел, как собирают цветы к 8 Марта, и выяснил, сколько они стоят. Подробнее — в материале агентства. 

«Теплица занимает пять тысяч „квадратов“, является одной из самых больших в регионе. Здесь мы выращиваем около двух миллионов растений тюльпана именно к 8 Марта. Подготовленные луковицы высаживаем осенью, однако точное время высадки зависит от сорта: какой-то нужно посадить раньше, какой-то позже», — рассказал руководитель хозяйства Сергей Строгинов. Луковицы получают из Голландии — она является основным поставщиком тюльпанов во всем мире. 

В среднем тюльпанам требуется от шести до восьми недель для созревания. Существует пять стадий роста цветка: от зеленого бутона до полностью сформированного цветка. В арамашевской теплице тюльпаны собирают на третьей стадии.

В теплице поддерживается температура 15-16 градусов
В теплице поддерживается температура 15-16 градусов
Фото:

«Это начало окрашивания бутона... [Срезают именно тогда], чтобы цветок дольше стоял в вазе и лучше сохранился. Пятой стадии он достигает уже в вазе. Сначала кажется, что такой невзрачный тюльпан подарили, но за ночь происходит волшебство. Вы идете утром на кухню попить кофе, а там тюльпаны распустились», — смеется Строгинов. Если срезать тюльпаны на более поздних стадиях, то их легко повредить.

Для выращивания тюльпанов не используют пестициды, утверждает бизнесмен, а их корни даже можно попробовать на вкус без вреда для организма. В тренде у покупателей уже третий год — редкие пионовидные тюльпаны. Они имеют нежный розовый цвет и необычную форму бутона. 

Строгинов отметил, что зеленые, бесцветные, бутоны, как правило, закупают крупные садовые супермаркеты, например, «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен» — прим. ред.). Тюльпаны продают оптом по 70-77 рублей, в дальнейшем бизнес добавляет наценку — каждый по-разному. За день в теплице собирают и упаковывают 80 тысяч тюльпанов. В одну целлофановую пачку «вяжут» по 20 штук, а затем фасуют по коробкам и увозят заказчикам в Свердловской, Тюменской и других областях.

Вне праздников теплица производит цветочную рассаду, осенью там срезают хризантемы. Летом хозяйство озеленяет территории муниципальных учреждений Екатеринбурга.

В преддверии праздников партии цветов проверяет Россельхознадзор, чтобы зараженные цветы не попали на прилавки. Растения осматривают на наличие насекомых и вредных карантинных организмов.

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В селе Арамашево (Алапаевский район, Свердловская область) расположена теплица, где выращивают около двух миллионов голландских тюльпанов. Корреспондент URA.RU побывал в одном из самых больших хозяйств региона, своими глазами увидел, как собирают цветы к 8 Марта, и выяснил, сколько они стоят. Подробнее — в материале агентства.  «Теплица занимает пять тысяч „квадратов“, является одной из самых больших в регионе. Здесь мы выращиваем около двух миллионов растений тюльпана именно к 8 Марта. Подготовленные луковицы высаживаем осенью, однако точное время высадки зависит от сорта: какой-то нужно посадить раньше, какой-то позже», — рассказал руководитель хозяйства Сергей Строгинов. Луковицы получают из Голландии — она является основным поставщиком тюльпанов во всем мире.  В среднем тюльпанам требуется от шести до восьми недель для созревания. Существует пять стадий роста цветка: от зеленого бутона до полностью сформированного цветка. В арамашевской теплице тюльпаны собирают на третьей стадии. «Это начало окрашивания бутона... [Срезают именно тогда], чтобы цветок дольше стоял в вазе и лучше сохранился. Пятой стадии он достигает уже в вазе. Сначала кажется, что такой невзрачный тюльпан подарили, но за ночь происходит волшебство. Вы идете утром на кухню попить кофе, а там тюльпаны распустились», — смеется Строгинов. Если срезать тюльпаны на более поздних стадиях, то их легко повредить. Для выращивания тюльпанов не используют пестициды, утверждает бизнесмен, а их корни даже можно попробовать на вкус без вреда для организма. В тренде у покупателей уже третий год — редкие пионовидные тюльпаны. Они имеют нежный розовый цвет и необычную форму бутона.  Строгинов отметил, что зеленые, бесцветные, бутоны, как правило, закупают крупные садовые супермаркеты, например, «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен» — прим. ред.). Тюльпаны продают оптом по 70-77 рублей, в дальнейшем бизнес добавляет наценку — каждый по-разному. За день в теплице собирают и упаковывают 80 тысяч тюльпанов. В одну целлофановую пачку «вяжут» по 20 штук, а затем фасуют по коробкам и увозят заказчикам в Свердловской, Тюменской и других областях. Вне праздников теплица производит цветочную рассаду, осенью там срезают хризантемы. Летом хозяйство озеленяет территории муниципальных учреждений Екатеринбурга. В преддверии праздников партии цветов проверяет Россельхознадзор, чтобы зараженные цветы не попали на прилавки. Растения осматривают на наличие насекомых и вредных карантинных организмов.
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