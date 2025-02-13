Шеф Пентагона заявил, что от Путина не требуются уступки для начала переговоров

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В Пентагоне выступили против заявлений о том, что Россия якобы должна пойти на уступки ради переговоров
В Пентагоне выступили против заявлений о том, что Россия якобы должна пойти на уступки ради переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не приемлет заявления о том, что президент России Владимир Путин должен пойти на уступки ради начала переговорного процесса с США по Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Аргумент, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен идти навстречу — я отвергаю», — подытожил Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе с участием генсека НАТО Марка Рютте. Мероприятие транслируется на официальном сайте альянса. 

До этого в Пентагоне отмечали, что Украину вряд ли примут в Североатлантический альянс, за что американское ведомство тут же подверглось критике со стороны Киева. Генсек альянса Рютте, который ранее неоднократно заявлял о необходимости военной поддержки Украины, после переговоров Путина и Трампа резко поменял свое решение. 

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Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не приемлет заявления о том, что президент России Владимир Путин должен пойти на уступки ради начала переговорного процесса с США по Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе. «Аргумент, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен идти навстречу — я отвергаю», — подытожил Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе с участием генсека НАТО Марка Рютте. Мероприятие транслируется на официальном сайте альянса.  До этого в Пентагоне отмечали, что Украину вряд ли примут в Североатлантический альянс, за что американское ведомство тут же подверглось критике со стороны Киева. Генсек альянса Рютте, который ранее неоднократно заявлял о необходимости военной поддержки Украины, после переговоров Путина и Трампа резко поменял свое решение. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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