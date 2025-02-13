Шеф Пентагона заявил, что от Путина не требуются уступки для начала переговоров

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не приемлет заявления о том, что президент России Владимир Путин должен пойти на уступки ради начала переговорного процесса с США по Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.
«Аргумент, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен идти навстречу — я отвергаю», — подытожил Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе с участием генсека НАТО Марка Рютте. Мероприятие транслируется на официальном сайте альянса.
До этого в Пентагоне отмечали, что Украину вряд ли примут в Североатлантический альянс, за что американское ведомство тут же подверглось критике со стороны Киева. Генсек альянса Рютте, который ранее неоднократно заявлял о необходимости военной поддержки Украины, после переговоров Путина и Трампа резко поменял свое решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.